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AH股新聞

03/03/2025 08:27

【挺民企】人行等五部門聯合召開座談會：增加對民企信貸投放

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》人民銀行、全國工商聯、金融監管總局、中
國證監會、國家外匯局２月２８日聯合召開金融支持民營企業高質量發展座談會。
　
　
＊引導金融機構「一視同仁」對待各類所有制企業＊
　
　　會議要求，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮好結構性貨幣政策工具作用，強化監管引領
，引導金融機構「一視同仁」對待各類所有制企業，增加對民營和小微企業信貸投放。執行好金
融支持民營經濟２５條舉措，健全民營中小企業增信制度，加快出台規範供應鏈金融業務政策文
件。強化債券市場制度建設和產品創新，持續發揮「第二支箭」的撬動引領作用。抓好「科創板
八條」「服務現代化產業體系十六條」「併購六條」等政策落實落地，支持民營企業通過資本市
場發展壯大。金融機構要強化金融服務能力建設，進一步暢通民營企業股、債、貸等多元化融資
渠道，加大各類金融資源要素投入，將民營企業金融服務做實、做深、做精。
　
＊增強協同聯動，解決民營企業融資難、融資貴問題＊
　
　　座談會上，依文集團、吉利控股、商湯科技、圓通速遞、伊利集團等５家民營企業及全聯併
購公會負責人介紹了企業經營情況並提出意見建議。工商銀行、人保集團、中信證券、國擔基金
等４家金融機構及上海證券交易所負責人作經驗交流。
　
　　會議強調，各方要增強協同聯動，推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業融資難、
融資貴問題，共同營造更優的民營企業發展環境。各級工商聯要充分發揮橋梁紐帶和助手作用，
深化調查研究，搭建對接平台，會同金融管理部門、金融機構提升民營企業融資可得性和便利性
。民營企業要加強自主創新，完善治理結構，重視信用管理，加強風險管控，堅定不移走高質量
發展之路。
　

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