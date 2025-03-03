《駐京專電》中證監：深入研究香港公司到內地上市可行性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國證監會公布１３件對２０２４年全國兩

會代表委員建議提案的答復，將與有關部門進一步優化拓展內地與香港金融市場互聯互通，持續

優化股票通、債券通、基金互認等機制，在總結既有經驗基礎上，深入研究論證香港公司到內地

上市的可行性，結合市場需求持續推動優化「跨境理財通」業務試點，結合實際有序開展數字人

民幣在香港試點等，全面深化內地與香港緊密實務合作，鞏固提升香港國際金融中心地位。



＊暫不具備條件設立重慶證券交易所＊



中證監又指，目前暫不具備條件設立重慶證券交易所，現時境內設有上海、深圳、北京三間

證券交易所，新設並辦好證券交易所需要一系列內外部條件支撐，並充分考慮與現有市場體系的

銜接協調，實現與現有證券交易所的錯位發展和競爭，避免重覆建設和資源浪費



在推動併購基金發展方面，中證監表示將繼續支持上市公司、私募基金、證券公司等參與面

向西部產業的專項併購引導基金，鼓勵併購基金等投資機構參與併購重組，支持西部地區上市公

司通過併購重組促進資產整合和產業升級。



中證監指出，下一步，將在有關部門關於數據資產證券化相關規則制定過程中，配合研究證

券公司參與數據資產證券化的可行路徑。證監會將豐富完善數據產業相關指數及產品，持續引導

市場資金流入數據產業，積極釋放資本市場助力數據要素市場發展的動能，充分發揮數據要素乘

數效應，賦能經濟社會發展。

