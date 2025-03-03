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AH股新聞

03/03/2025 09:16

《駐京專電》習近平：要堅定不移貫徹總體國家安全觀

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家主席習近平主持中共中央政治局就建設
更高水平平安中國的集體學習，要求堅定不移貫徹總體國家安全觀，在國家更加安全、社會更加
有序、治理更加有效、人民更加滿意上持續用力，把平安中國建設推向更高水平。
　
　　習近平指，自十八大以來，黨中央不斷完善國家安全領導體制、法治和社會治理體系等，堅
決維護國家主權、安全、發展利益，成功續寫經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇跡」新篇章
；適應形勢任務的發展變化，平安中國建設只能加強，不能削弱。
　
　　習近平強調，防範化解各類風險是平安中國建設的一項重要任務，要把捍衛國家政治安全擺
在首位，堅定維護國家政權、制度和意識形態安全，並完善公共安全體系，著力防範重點領域風
險。要完善公共安全體系，推動公共安全治理模式向事前預防轉型，加強防災減災救災、安全生
產、食品藥品安全、網絡安全、人工智能安全等方面工作。
　
＊發展壯大群防群治力量，築起真正的銅牆鐵壁＊
　
　　習近平指出，建設更高水平平安中國，必須強化社會治安整體防控。要把專項治理和系統治
理、依法治理、綜合治理、源頭治理結合起來，發展壯大群防群治力量，築起真正的銅牆鐵壁。
要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，推進信訪工作法治化，及時有效化解各種矛盾糾紛。
　
　　習近平強調，黨的領導是平安中國建設的根本保證。要始終堅持黨中央對國家安全工作、對
政法工作的絕對領導，充分發揮各級黨委在平安建設中總攬全局、協調各方的領導作用。要加強
正面宣傳和輿論引導，注重運用現代科技手段提高社會治理效能。要鍛造忠誠干淨擔當的新時代
政法鐵軍。

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