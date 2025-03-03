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AH股新聞

03/03/2025 09:17

【大國博弈】何立峰：歡迎美國企業繼續投資中國，共享發展機遇

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院副總理何立峰在北京出席中國美國商
會年度答謝晚宴並致辭，指國家主席習近平１月同美國總統特朗普通電話，為兩國關係發展指明
方向。中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，兩國經貿關係的本質是互利共贏。
　
　　何立峰表示，中國正堅定不移推動高質量發展、擴大高水平對外開放，打造市場化、法治化
、國際化一流營商環境，歡迎美國企業繼續投資中國，共享發展機遇，為推動中美關係穩定、健
康、可持續發展作出貢獻。

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