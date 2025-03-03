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AH股新聞

03/03/2025 09:38

【挺民企】上交所：推動優質民營科企科創板上市，拓股權融資管道

　　《經濟通通訊社３日專訊》人行等五部門上周五（２８日）聯合召開金融支持民營企業高質
量發展座談會，工商銀行等４家金融機構及上交所負責人作經驗交流。內地媒體報道，上交所副
總經理苑多然在會上表示，下一步，上交所將以服務新質生產力發展為著力點，持續拓寬民營企
業股權融資管道，包括推動更多優質民營科技型企業在科創板發行上市。
　
　　苑多然指出，對於科創板上市公司併購輕資產標的、未盈利標的等情形適當提高估值的包容
性，推動更多代表性案例落地；大力發展指數化投資，積極推動各類中長期資金入市，優化民營
企業融資環境。
　
＊推動ＡＢＳ市場擴容增類，ＲＥＩＴｓ首發及擴充常態化＊
　
　　苑多然稱，強化債券市場功能發揮，加大對民營企業債券融資支持力度；支持產業企業發行
中小微企業支持債、高成長產業債等重點產品，穩步擴大科創等服務國家策略的創新產品規模，
滿足企業在重點領域的資金需求，推動ＡＢＳ市場擴容增類，推動ＲＥＩＴｓ首發及擴充常態化
發行。
　
　　中國證監會副主席李超在會上表示，將發揮好資本市場的功能，協助民營企業健康發展、高
質量發展；將著力維護資本市場穩定，為資本市場功能發揮提供更好的支撐；做好股權、債權、
ＲＥＩＴｓ等面向工具及產品，落實「科創板八條」、「併購六條」等一系列政策舉措，服務建
置現代化產業體系。（ｅｗ）

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