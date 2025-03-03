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AH股新聞

03/03/2025 10:42

【挺民企】吉利冀支持民企發長債，商湯建議探索「科創算力貸」

　　《經濟通通訊社３日專訊》人行等五部門２月２８日聯合召開金融支持民營企業高質量發展
座談會。吉利控股集團首席執行官李東輝在座談會上建議，債券融資方面，希望政策上進一步支
持民營企業發行長期限債券，鼓勵並推動各銀行、券商積極開展民企債券二級做市，增強民企債
券在銀行間二級市場的流動性；在股權融資方面，建議銀行系金融資產投資公司進一步擁抱市場
，與產業端開拓新的合作模式。
　
＊商湯科技徐立：建議探索「科創算力貸」＊
　
　　商湯科技董事長兼首席執行官徐立建議，探索「科創算力貸」，破解人工智能基礎設施融資
痛點。針對算力基礎設施建設，設立專項貸款「科創算力貸」，期限為５到７年；對算力基礎設
施建設方提供專項貼息貸款，加速實現算力產業鏈的高速發展。
　
＊依文集團夏華：建議金融機構推出更多數字化金融新產品＊
　
　　中國民間商會副會長、依文集團董事長夏華表示，民營企業的創新發展，需要金融機構不斷
創新金融產品。比如在民營企業數字化轉型過程中，期待金融機構推出更多數字化金融新產品，
滿足企業在技術升級、智能製造、數字化產業平台建設等方面的需求。（ｅｗ）
　
　

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