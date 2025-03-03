【挺民企】吉利冀支持民企發長債，商湯建議探索「科創算力貸」

《經濟通通訊社３日專訊》人行等五部門２月２８日聯合召開金融支持民營企業高質量發展

座談會。吉利控股集團首席執行官李東輝在座談會上建議，債券融資方面，希望政策上進一步支

持民營企業發行長期限債券，鼓勵並推動各銀行、券商積極開展民企債券二級做市，增強民企債

券在銀行間二級市場的流動性；在股權融資方面，建議銀行系金融資產投資公司進一步擁抱市場

，與產業端開拓新的合作模式。



＊商湯科技徐立：建議探索「科創算力貸」＊



商湯科技董事長兼首席執行官徐立建議，探索「科創算力貸」，破解人工智能基礎設施融資

痛點。針對算力基礎設施建設，設立專項貸款「科創算力貸」，期限為５到７年；對算力基礎設

施建設方提供專項貼息貸款，加速實現算力產業鏈的高速發展。



＊依文集團夏華：建議金融機構推出更多數字化金融新產品＊



中國民間商會副會長、依文集團董事長夏華表示，民營企業的創新發展，需要金融機構不斷

創新金融產品。比如在民營企業數字化轉型過程中，期待金融機構推出更多數字化金融新產品，

滿足企業在技術升級、智能製造、數字化產業平台建設等方面的需求。（ｅｗ）





