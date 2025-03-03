【挺民企】人保集團趙鵬：聚焦人工智能，完善面向民企保險體系

《經濟通通訊社３日專訊》人行等五部門２月２８日聯合召開金融支持民營企業高質量發展

座談會。人保集團總裁趙鵬在會上表示，人保集團將聚焦人工智能、人形機器人、新能源等重點

產業，豐富完善面向民營企業的科技保險體系，開發專屬產品服務，分散化解科創領域研發、中

試、市場推廣等各類風險，為民營企業深化科技創新保駕護航。



此外，充分發揮保險穩定器功能，圍繞民營小微企業較為集中的行業，大力發展涵蓋食品安

全、環境責任、安全生產以及財產保險在內的各類綜合保險，積極為民企員工提供醫療健康、人

身意外、職業傷害、三方責任等適配保險產品，為民營企業安全健康發展排憂解難。



助力解決民營企業融資難題方面，探索發揮保險增信作用，助力完善民營企業融資風險分散

機制；堅定保險「耐心資本」定位，創新保險投資模式，加大對民營企業尤其是科創、健康、養

老等方面企業的融資支持。



為推動保險業更好服務民營企業高質量發展，趙鵬建議，加大對保險資金投資民營科技創新

型企業的政策支持；進一步支持險資通過創業投資基金、政府引導基金等支持民營科技型企業、

小微企業、戰略性新興產業發展。（ｅｗ）

