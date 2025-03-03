  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

03/03/2025 09:59

【ＡＩ】杭州國資押注第二個ＤＳ，１０億元投資北京智譜

　　《經濟通通訊社３日專訊》杭州開始押注第二個ＤｅｅｐＳｅｅｋ。近日，國產ＡＩ大模型
「六小虎」之一的智譜完成新一輪金額超１０億元人民幣的戰略融資，參與投資方包括杭州城投
產業基金、上城資本等，旨在推動智譜國產基座ＧＬＭ大模型的技術創新和生態發展。這也是杭
州政府背景的產業投資資金首次對「ＡＩ六小虎」成員進行投資。
　
　　智譜於２０１９年在北京成立，源自清華技術成果，致力於打造新一代認知智能大模型，業
務覆蓋智能汽車、製造、大消費、金融、政務服務、醫療健康、遊戲娛樂、文化旅遊等行業，近
期推出的Ａｇｅｎｔ帶動大模型在智能設備的落地。Ｃ端產品智譜清言Ａｐｐ擁有超過２５００
萬用戶，年化收入（ＡＲＲ）超千萬。
　
　　迄今為止，智譜已經完成至少１３輪融資，投資方包括北京市人工智能產業投資基金、社保
基金中關村自主創新基金（君聯資本為基金管理人）、光速光合、美團、螞蟻、阿里、騰訊、小
米、金山、順為、紅杉、高瓴等多家知名投資機構。
　
　　就在上周一（２月２４日），浙江智譜新篇科技有限公司成立，將依託前沿人工智能和大模
型技術，更好服務浙江省和長三角地區蓬勃發展的經濟實體，全面推動基於人工智能技術的數字
產業轉型升級。
　
　　此外，智譜還表示很快會發布全新大模型（包括基座模型、推理模型、多模態模型、
Ａｇｅｎｔ等）並將其開源，推動ＡＩ普惠。（ｌｃ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更...

28/02/2025 10:07

2025-26年度財政預算案

俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

28/02/2025 08:04

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處