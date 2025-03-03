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AH股新聞

03/03/2025 10:39

《中國要聞》胡潤報告：中國市場對美國企業的營收貢獻超過１２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》胡潤研究院上周五（２月２８日）發布的《２０２４在中國的美
國企業特別報告》顯示，從２０２０至２０２３財年，中國市場對美國企業的營收貢獻率持續保
持在１２％及以上。
　
　　報告指，接受調查的美國企業在中國市場的營收中位數為２１﹒６億美元，平均數為
４３﹒９億美元。美國企業在中國市場營收規模達百億美元以上的企業有７家，分別是蘋果、高
通、特斯拉、沃爾瑪、英特爾、博通和英偉達。其中，蘋果居首位。４１％接受調查的企業將中
國視為其全球第二大營收來源市場。
　
　　　從行業看，２０２３年大消費、醫療健康和能源化工行業在中國市場的營收增速超過總體
水平，分別達到１９﹒４％、１６﹒８％和１６﹒５％。
　
　　報告中，胡潤研究院共收集了７０家標普５００成份股美國企業的數據，這些企業均披露了
其在中國市場的營收數據。
　
　　　報告認為，參與調查的美國企業非常看好中國市場長期發展，不少企業正持續加大在華布
局，包括：蘋果公司宣布將擴大在中國的應用研究實驗室，除了提升上海研究中心的能力外，還
將在深圳設立一個新的應用研究實驗室，項目預計投入超過１０億元人民幣；３Ｍ投資５０００
萬美元的智能切割中心在其上海化工區生產基地正式啟用；塞拉尼斯投資１﹒１億美元在南京建
設ＬＣＰ（液晶聚合物）生產線；雅寶化工投資９億美元在四川氫氧化鋰鋰電池材料項目建成投
產；特斯拉在上海建設特斯拉上海儲能超級工廠。（ｌｃ）

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