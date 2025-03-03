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AH股新聞

03/03/2025 11:17

《中國房產》百強房企首２月銷售額降５﹒９％，２月增１７﹒３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》中指研究院最新發布的數據顯示，今年前兩個月，內地百強房企
銷售總額為４４７９﹒９億元（人民幣．下同），同比下降５﹒９％，降幅較１月大幅收窄
１０﹒６個百分點。２月單月，在多地舉辦房交會、購房節刺激需求的背景下，百強房企銷售額
同比增長１７﹒３％，呈回穩態勢。
　
　　從房企銷售額排名來看，今年１－２月，保利發展以３４０億元的銷售額位居榜首，中海地
產與華潤置地銷售額相若，以２５２億元和２５１億元分別位居第二、三位，綠城中國、萬科、
招商蛇口、建發房產、華發股份、越秀地產、濱江集團排名第四至十位。前十強房企１－２月銷
售額均值為２１２﹒７億元，同比小幅增長０﹒３％。
　
　　中指研究院企業研究總監劉水指，今年前兩個月，全國多地推出房交會、好房節，為樓市注
入新活力，市場有望延續回穩態勢，核心城市或將率先恢復。
　
　　克而瑞研究中心總經理林波表示，３月恰逢「金三銀四」樓市成交旺季，整體供求有望修復
，環比持增，但考慮到去年同期高基數因素，同比或將持平或小幅微降，部分城市或將出現局部
「小陽春」。
　
　　據克而瑞調研，北京、上海、深圳、杭州等城市３月將迎來供應放量，改善和高端盤佔比上
升，預期將拉動市場熱度回升，不過多數三四線城市或將延續築底行情，改善去化優於剛需。
（ｌｃ）

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