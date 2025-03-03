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AH股新聞

03/03/2025 11:47

《中國監管》東方集團涉嫌連續４年財務造假被中證監調查

　　《經濟通通訊社３日專訊》東方集團（滬：６００８１１）今日開市即跌停。公司２８日晚
間公告稱，已被中證監立案調查。中證監初步查明，東方集團披露的２０２０年至２０２３年財
務信息嚴重不實，涉嫌重大財務造假，可能觸及重大違法強制退市情形。
　
　　同時，東方集團表示，公司預計無法按期歸還臨時補充流動資金的６﹒２９億元（人民幣．
下同）募集資金。目前，中證監會的調查尚在進行中，公司尚未收到就上述立案調查事項的結論
性意見或決定。
　
　　東方集團是「東方系」核心成員企業，成立於１９８９年８月，１９９４年成為黑龍江省首
家在上交所掛牌的民營上市公司，也是中國最早實行股份制改造並獲准上市的民營企業之一。
　
　　就業績而言，東方集團預計２０２４年度淨虧損８億元－１２億元。歷年財報顯示，在中證
監提到的公司２０２０年至２０２３年財務造假期間，僅２０２０年度實現盈利，２０２１年、
２０２２年、２０２３年連續３年淨利潤虧損。
　
　　另外，值得關注的是，相關中介機構大概率將受到波及。東方集團相關財報顯示，２０２０
年至２０２３年的４年財報審計機構為大華會計師事務所，其中在２０２０年至２０２２年的３
年財報中，大華會計師事務所在均出具了標準無保留意見的審計報告。而在２０２３年財報中，
大華會計師事務所出具了保留意見的審計報告，主要包括，一是截止２０２３年年報批准報出日
，公司控股股東東方集團在龍江銀行哈爾濱龍騰支行４﹒５４億流動資金貸款到期未償還、正在
與銀行協商償付安排或者展期；二是對於房地產合作開發項目的未來可收回金額存在較大不確定
性。（ｌｃ）

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