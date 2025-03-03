【兩會在即】劉結一：糧食產量首破萬四億斤，農村居民收入增６％

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一介紹了去年以來，全國政協在圍繞助力做好「三農」工

作方面開展的協商議政活動。



劉結一表示，全面建設社會主義現代化國家，實現中華民族偉大復興，最艱巨最繁重的任務

依然在農村，最廣泛最深厚的基礎依然在農村。過去一年，中國糧食產量首次突破１﹒４萬億斤

，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，脫貧勞動力務工就業超過３３００萬人，農業、農村現代化水平

持續提升，鄉村富民產業蓬勃發展，農村居民人均可支配收入、脫貧縣農村居民人均可支配收入

分別同比實際增長６﹒３％和６﹒５％。宜居宜業和美鄉村建設也紮實推進，人居環境不斷改善

、公共服務進一步提升。鄉村全面振興展現新氣象。



全國政協始終高度關註「三農」工作，緊扣農業強國、鄉村振興、共同富裕等重大主題，充

分發揮「三農」領域院士委員多、專家委員多、基層委員多的特點，圍繞糧食生產、農村基礎設

施建設和公共服務布局、人居環境治理和農村基本經營制度等主題，深入開展視察調研活動，廣

泛協商建言、紮實履職盡責。委員們實地調研農村發展難點，提出針對性建議，足跡遍布１１個

省３３個地市，提交涉農提案６００多件，反饋了大量社情民意信息。

