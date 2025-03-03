【兩會在即】劉結一：科技創新靠人才、人才培養靠教育

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。



當前，科技創新是國際社會戰略博弈焦點。大會新聞發言人劉結一介紹了全國政協在推進教

育、科技、人才一體化發展方面採取的工作和取得的成效。



劉結一表示，科技創新靠人才、人才培養靠教育。中國具有世界上規模最大的教育體系，科

技創新支撐高質量發展成效顯著，全球創新指數排名上升至第１１位。教育強國、科技強國、人

才強國建設開啟新征程。



全國政協聚焦一體推進教育發展、科技創新、人才培養持續發力，為優化科技人才結構、強

化戰略人才力量、深化高校育人模式改革、提高人才自主培養能力等協商建言。針對完善創新人

才發現、選拔、培養機制，科創產業協同發展等，深入高校、企業、人才服務單位、科研院所，

調研議政、廣泛凝聚共識。圍繞建設現代職業教育體系提出意見，促進人盡其能、各展其才。積

極推動教育公平百校示範行動，與邊疆地區部分中小學校開展結對幫扶，以數字資源共享、信息

化教學裝備和教師專業素養提升為重點，助推民族地區、邊遠地區基礎教育高質量發展。



劉結一介紹，全國政協委員中有１３０多位兩院院士，還有許多高等教育、科學研究、創新

創業方面的領軍人才。他們立足各自崗位，積極推動教育改革發展、人才自主培養、科技自立自

強。廣大政協委員面向社會各界特別是青少年加強科學普及，營造重視教育、熱愛科學、尊重人

才的良好氛圍。

