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AH股新聞

03/03/2025 17:46

【兩會在即】劉結一：科技創新靠人才、人才培養靠教育

　　《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在
人民大會堂舉行。
　
　　當前，科技創新是國際社會戰略博弈焦點。大會新聞發言人劉結一介紹了全國政協在推進教
育、科技、人才一體化發展方面採取的工作和取得的成效。
　
　　劉結一表示，科技創新靠人才、人才培養靠教育。中國具有世界上規模最大的教育體系，科
技創新支撐高質量發展成效顯著，全球創新指數排名上升至第１１位。教育強國、科技強國、人
才強國建設開啟新征程。
　
　　全國政協聚焦一體推進教育發展、科技創新、人才培養持續發力，為優化科技人才結構、強
化戰略人才力量、深化高校育人模式改革、提高人才自主培養能力等協商建言。針對完善創新人
才發現、選拔、培養機制，科創產業協同發展等，深入高校、企業、人才服務單位、科研院所，
調研議政、廣泛凝聚共識。圍繞建設現代職業教育體系提出意見，促進人盡其能、各展其才。積
極推動教育公平百校示範行動，與邊疆地區部分中小學校開展結對幫扶，以數字資源共享、信息
化教學裝備和教師專業素養提升為重點，助推民族地區、邊遠地區基礎教育高質量發展。
　
　　劉結一介紹，全國政協委員中有１３０多位兩院院士，還有許多高等教育、科學研究、創新
創業方面的領軍人才。他們立足各自崗位，積極推動教育改革發展、人才自主培養、科技自立自
強。廣大政協委員面向社會各界特別是青少年加強科學普及，營造重視教育、熱愛科學、尊重人
才的良好氛圍。

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