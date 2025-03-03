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AH股新聞

03/03/2025 08:03

《神州頭條》財經報章頭版摘要：２月製造業ＰＭＩ升至５０﹒２％

　　《經濟通通訊３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
支持民營企業通過資本市場發展壯大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行、全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局２月２８日聯合召開金融
支持民營企業高質量發展座談會。會議提出，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮好結構性貨幣
政策工具作用，強化監管引領，引導金融機構「一視同仁」對待各類所有制企業，增加對民營和
小微企業信貸投放。
　
２月製造業ＰＭＩ升至５０﹒２％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局３月１日發布的數據顯示，２月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒２％，
比上月上升１﹒１個百分點；非製造業商務活動指數為５０﹒４％，比上月上升０﹒２個百分點
；綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒１％，比上月上升１﹒０個百分點。
　
解碼三大財經熱詞，政策著力點漸明晰
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國兩會即將召開。專家認，「擴大內需」穩住股市」「發展新質生產力」是近期業內人士熱議
的話題，反映出各界對宏觀政策持續發力、改革動能不斷增強的積極預期。
　
　
《上海證券報》
　
「我是一貫支持民營企業的」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
民營經濟，推進中國式現代化的生力軍，實現高質量發展的重要基礎。長期在地方工作，尤其是
在民營經濟比較發達省份工作，一路走來，國家主席習近平一直十分重視支持民營經濟健康發展
、關心民營企業家健康成長。
　
五部門召開金融支持民營企業高質量發展座談會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行、全國工商聯、金融監管總局、中證監、國家外匯局２月２８日聯合召開金融支持民營企業
高質量發展座談會。會上，政銀企各方開誠布公、直面痛點，為民營企業融資「問診開方」、疏
通堵點，共同推動解決民營企業融資難融資貴問題。
　
共謀高質量發展，２０２５年全國兩會五大看點
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從不久前各地兩會釋放的信息看，多地將今年經濟增速預期目標定在不低於５％。結合地方預期
目標水平及機構普遍預測，今年全國經濟增長目標大概率設定在５％左右。
　
　
《證券時報》
　
《習近平經濟文選》第一卷出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平經濟文選》第一卷，近日由中央文獻出版社出版，在
全國發行。
　
錨定新質生產力，代表委員「把脈開方」促發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
新質生產力、人工智能、銀發經濟??２０２５年全國兩會，這些關鍵詞預計將再度被熱議。記
者從產業界代表委員們準備的議案提案建議中，多次看到這些主題詞。
　
五部門引導金融機構「一視同仁」對待各類所有制企業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行、全國工商聯、金融監管總局、中證監、國家外匯局２月２８日聯合召開金融支持民營企業
高質量發展座談會。會議認為，金融部門要堅持「兩個毫不動搖」，積極健全政策框架，強化督
導落實，為民營經濟健康發展和民營企業做強做優做大提供有力的金融支持。（ｌｃ）

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