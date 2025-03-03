《鍾之日記》散戶愛蜜雪，首掛甜蜜蜜

《鍾之日記》３月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地２月製造業活動回暖，國家統計局數據顯示，２月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒２，重回擴

張區間；財新製造業指數亦回升至５０﹒８，好過預期。市場屏息以待兩會召開，港股今日高開

反彈，盤中曾升４６４點，高見２３４０５，其後回順，最終恒指全日升６４點或０﹒３％，報

２３００６，守兩萬三，主板成交近３０１９億元。



＊Ａ股兩連跌，兩會前夕成交縮一成＊



中美貿易紛爭持續，《環球時報》引述消息人士稱，中國政府正在就美國加徵關稅行動研究

擬定反制措施，對原產於美國的農食產品加徵關稅被列入反制措施的可能性很高。美銀認為，關

稅威脅不太可能改變對兩會的預期。美銀證券大中華區首席經濟學家喬虹在報告中稱：「中國不

會改變去年１２月中央經濟工作會議上制定的宏觀政策軌跡，特別是不會修改全國人大會議上宣

布的增長目標或財政赤字。」儘管美方加稅幅度並非太出乎意料，但時間上比美銀和市場預期的

要早得多，可能令中國的出口壓力加劇，中國經濟增長預估也面臨下行風險。美銀預計中國將採

取另一套報復措施，但不會立即引發雙邊貿易戰的升級。



滬綜三大指數集體高開，收市升跌不一，滬綜指衝高回落，收跌０﹒１２％，兩連跌，報

３３１６﹒９３點；深成指則彈０﹒３６％，創業板指收漲１﹒２％。全國兩會即將召開，投資

市場略顯觀望，兩市全日成交１﹒６２萬億元人民幣，較上個交易日縮量１３％。



＊散戶熱烈追捧，蜜雪首日漲超４３％＊



新股凍資王蜜雪集團（０２０９７）今日首掛上市，盤中曾高見２９８元，較招股價

２０２﹒５元高出近５成，全日收報２９０元，漲超４３％，一手１００股計，不考慮交易費用

，每手帳面賺８７５０元。股份全日成交１６０６萬股，涉資４３﹒３４億元。



蜜雪集團品牌代言人「雪王」在港交所上市儀式致詞稱，公司在１９９７年開啟創業之旅，

２８年來堅守真人、真心、真產品，不走捷徑和不騙人的價值觀，讓品牌更強大，讓夥伴更富有

，讓全球每個人享受高質平價的美味。「雪王」又指，上市只是一個新起點，未來會繼續努力，

將愛與甜蜜灑向世界，讓創業精神薪火相傳。



根據蜜雪集團提交的文件，面向散戶的公開發售部分獲５２５７倍超額認購，使其成為香港

最受歡迎的ＩＰＯ之一。有顧問表示，蜜雪在中國消費者中的知名度很高，其飲料售價最低為６

元人民幣，而且香港ＩＰＯ案稀少，這推動散戶投資者對該股的需求。



輝立業務副董事區良鍵表示：「許多中國茶飲連鎖店股票首次上市時表現慘淡，蜜雪集團超

過３０％的漲幅讓投資者感到驚喜。」金利豐證劵研究部執行董事黃德幾指出，散戶投資者的認

購成本已降至接近於零，這也提高了他們參與的積極程度。



蜜雪冰城於１９９７年在河南省成立，已發展成為一家擁有超過４５３００家門店的食品和

飲料巨頭，內地門店數量比星巴克或麥當勞還要多。蜜雪冰城自２０２３年１２月首度攻港，目

前分店已增至９間。



蜜雪集團首掛火爆，其他茶飲股全線散水，奈雪的茶（０２１５０）大跌１８﹒６％，茶百

道（０２５５５）挫５﹒８％，古茗（０１３６４）收跌１％；餐飲股亦走弱，呷哺呷哺

（００５２０）收低６﹒４％，海底撈（０６８６２）軟２﹒２％，九毛九（０９９２２）收跌

１％。



＊芯片戰受關注，中芯兩日累跌１１％＊



今日蜜雪投資者就喜氣洋洋，中芯國際（００９８１）的持貨者就有點失望了，中芯收挫

４﹒１％，報５１﹒４元穿１０天線（５３﹒３５元），連跌兩日累計跌幅１１％，是表現第二

差的藍籌。



由中芯國際於２０１４年２月聯合管理團隊發起設立的私募股權投資機構－－中芯聚源，今

日要發澄清，指出個別自媒體發布的「全部裁員」、「關閉辦公室」、「上海辦公室人心渙散」

、「最後一期基金」等與事實嚴重不符，純屬惡意捏造。目前，公司經營正常，人員穩定。



中國芯片業持續受關注，ＤｅｅｐＳｅｅｋ上月橫空出世，其出色表現給科技界和股市都帶

來了巨大的震盪，更惹外界猜測它為什麼能做到。最近，新加坡政府對三名男子提出了涉嫌欺詐

的指控，新加坡媒體將此案件與英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）先進晶片從新加坡流向中國人工智慧公

司ＤｅｅｐＳｅｅｋ聯繫起來。根據起訴書，這次受到指控的包括兩名新加坡人和一名５１歲的

中國公民，他涉嫌於２０２３年對一家伺服器供應商實施欺詐，聲稱一家在新加坡註冊的公司

Ｌｕｘｕｒｉａｔｅ Ｙｏｕｒ Ｌｉｆｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ是這些產品的終端用戶。新加坡是

英偉達第二大市場，僅次於美國本土市場。然而，實際運輸到新加坡的芯片貨物總量卻只佔到總

營業額的不到２％，因為很多客戶將新加坡用作一個結算中心，也就是說他們只是在新加坡完成

銷售交易、開具發票，但實際上晶片產品不會停留在新加坡，而是直接運往其它國家。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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