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大國博弈
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AH股新聞

03/03/2025 08:26

【大國博弈】北京據報要求國內尖端領域企業家避免前往美國

　　《經濟通通訊社３日專訊》據《華爾街日報》援引知情人士的話報道，北京指示國內頂尖人
工智能（ＡＩ）企業家和研究人員避免前往美國，憂心該領域發展進度的機密信息外洩，亦擔心
他們被扣押，被用作中美談判的籌碼。報道提及美國總統特朗普第一任期內，加拿大應美國要求
逮捕華為孟晚舟而引發爭端，中國不希望類似事件重演。
　
　　報道指，收到有關建議的除了人工智能企業，亦有其他敏感的戰略領域企業，包括機械人技
術。人工智能已成中美最新的科技競爭領域。中國初創公司深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）近期
推出的ＡＩ大模型號稱媲美ＯｐｅｎＡＩ及谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）產品，甚至在某些方面有超越
之勢，同時成本也大幅降低。
　
　　《華爾街日報》引述中國科技業人士表示，當局並未明令禁止赴美，但上海、北京及浙江等
科技重鎮的相關部門都向企業發出指示，要求人工智能、機器人等行業的頂尖企業高管避免前往
美國及其盟友國家，除非確有要事。報道又指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ創辦人梁文鋒上月曾拒絕親身
到巴黎出席人工智能峰會的邀請；亦有人工智能企業的創辦人，去年因應北京的指示，取消到美
國的行程。
　
　　《新華社》３月１日報道，國家主席習近平周五（２８日）主持政治局集體學習時強調，要
貫徹「總體國家安全觀」，「把捍衛國家政治安全擺在首位」，防範化解各類風險。（ｒｙ）

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