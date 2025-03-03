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AH股新聞

03/03/2025 08:53

【大國博弈】謝鋒：中美長期和平共存，既是責任也是必須

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國駐美國大使謝鋒表示，中美兩個大國長期和平共存，既是責
任也是必須。美方以芬太尼為借口揮舞「關稅大棒」只會適得其反。
　
　　謝鋒２月２８日在「杜克－北卡中國領導力峰會」上發表視頻致辭時作出上述表示。他說，
如果把對方當對手，惡性競爭，只會中美雙輸、世界遭殃；如果兩國做夥伴，相互成就，就能共
同繁榮、惠及世界。當務之急是美方切實恪守一個中國原則，按照中美三個聯合公報妥善處理台
灣問題，堅決反對台獨，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，「以台制華」終將引
火燒身。
　
　　謝鋒表示，中美兩個大國長期和平共存，既是責任也是必須。希望美方同中方相向而行，本
著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定
、健康、可持續發展。
　
　　提到關稅，謝鋒指出，去年中美貿易額超過６８００億美元。中美之間的廣泛共同利益和廣
闊合作空間明明白白，「脫鈎斷鏈」傷筋動骨，貿易戰關稅戰損人更傷己。中國早在２０１９年
就在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，近年來中美禁毒合作取得的進展有目共睹，以芬太尼
為借口揮舞「關稅大棒」只會適得其反。
　
　　稍早前，美國總統特朗普宣布對中國商品再額外加１０％關稅，疊加２月４日徵收的１０％
關稅則累計為２０％。（ｒｙ）

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