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AH股新聞

03/03/2025 09:13

【ＡＩ】潞晨科技停止提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ　ＡＰＩ服務，疑避損

　　《經濟通通訊社３日專訊》內媒報道指，上月初攜手昇騰聯合發布相關推理ＡＰＩ及雲端鏡
像服務的潞晨科技，３月１日突然宣布公司將停止提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ　ＡＰＩ服務。
　
＊潞晨ＣＥＯ指客戶越多，接入方企業越虧＊
　
　　潞晨科技ＣＥＯ尤洋近日表示，滿血版ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１每百萬ｔｏｋｅｎ（輸出）
定價１６元（人民幣．下同），如果每日輸出１０００億ｔｏｋｅｎ，一個月算下來接入方企業
可獲得４８００萬元收入。據他測算，完成１０００億ｔｏｋｅｎ的輸出，需要約４０００台搭
載Ｈ８００的機器，以目前Ｈ８００的市價或者折舊來計算，每月僅機器成本就達４﹒５億元，
因此企業方可能面臨每月４億元的虧損，「用戶越多，服務成本越高，虧損越多。」尤洋稱。
　
　　不過尤洋的有關言論已經刪除，他並發文致歉稱：「本人昨天情緒太沖動，說了一些讓人誤
解ｄｅｅｐｓｅｅｋ　ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ團隊的話。ｄｅｅｐｓｅｅｋ　
ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ團隊技術一流並給開源社區做出巨大貢獻。本人誠摯道歉，已經
刪除不當表述，感謝大家提醒！」
　
＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱成本利潤率達５４５％＊
　
　　另值得留意的是，３月１日ＤｅｅｐＳｅｅｋ在知乎發布題為《ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３╱
Ｒ１推理系統概覽》的技術文章，首次公布模型推理系統優化細節，並披露成本利潤率關鍵訊息
。文章表示，假定ＧＰＵ租賃成本為每小時２美元，每天的總成本為近８﹒７１萬美元，如果所
有ｔｏｋｅｎｓ全部按照ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｒ１的定價計算，理論上一天的總收入為約
５６﹒２萬美元，成本利潤率５４５％。
　
　　不過，ＤｅｅｐＳｅｅｋ也強調，實際上的收入或許並沒有那麼多，因為Ｖ３的定價相較於
Ｒ１要更低，另外夜間還會有折扣。（ｒｙ）

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