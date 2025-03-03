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AH股新聞

03/03/2025 13:55

【ＡＩ】深圳：力爭２０２６年人工智能終端產業規模達１萬億元

　　《經濟通通訊社３日專訊》深圳市工業和信息化局網站發布，《深圳市加快推進人工智能終
端產業發展行動計劃（２０２５－２０２６年）》印發。目標到２０２６年，人工智能終端產業
核心競爭力進一步增強，產品「含深度」進一步提升，產業生態持續豐富，全市人工智能終端產
業規模達８０００億元（人民幣．下同）以上、力爭１萬億元，集聚不少於１０家現象級人工智
能終端企業，人工智能終端產品產量突破１﹒５億台，在手機、計算機、大模型一體機、可穿戴
設備等領域推出５０款以上爆款人工智能終端產品，在智能製造、智慧金融、智慧城市、智慧養
老等領域打造６０個以上人工智能終端典型應用場景。
　
　　《計劃》提到，要持續保持手機產品國際國內領先地位，構建「芯片－操作系統－模型╱
ＡＩ　Ａｇｅｎｔ－應用生態」全棧能力，推出各類創新形態的手機產品，率先完成智能手機從
「智能工具」向「智能助理」升級。搶抓大模型開源化機遇，加快推出開箱即用訓推一體機和推
理一體機等產品，服務企業和政務領域定制化、輕量化需求。重點圍繞智慧金融、智慧醫療、智
能辦公等場景，提供私有化部署、行業場景定制、高效安全合規的端到端解決方案。（ｒｙ）

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