【兩會在即】劉結一：政協舉辦議政活動８５場次，辦復提案５千件

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一回答記者提問，介紹在過去一年間的具體工作和取得的

重要成果。



一是堅持中國共產黨對人民政協的全面領導。二是緊扣黨和國家中心任務履職建言。組織重

大問題專題研究４２項，舉辦各類協商議政活動８５場次，辦復提案５千餘件，報送信息１萬餘

篇等。



三是凝心聚力畫好最大同心圓。堅持大團結大聯合，做好民族、宗教、港澳台僑方面增進團

結工作，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。統籌開展公共

外交、民間外交、智庫外交，促進中外友好往來和交流合作，講好中國故事、中國人民民主故事

。持續推進委員履職「服務為民」，３４個界別的委員開展「科普萬里行」「送文化下基層」「

委員企業進校園促就業」等活動２萬人次，幫助解決群眾急難愁盼問題等。



四是以改革創新精神推進政協自身建設。進一步發揮專門委員會基礎性作用，召開１０場座

談會聽取各專門委員會意見建議，召開全國政協專門委員會工作會議，製定關於進一步發揮專門

委員會基礎性作用的意見。更好發揮委員主體作用，製定修訂充分發揮委員履職作用等７個文件

，擴大調研協商活動委員參與面等。

