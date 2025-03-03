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AH股新聞

03/03/2025 15:49

【兩會在即】劉結一：中國經濟面臨困難，但長期向好支撐條件沒變

　　《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在
人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一對於當前中國經濟恢復的基礎還不穩固的說法回應指出
，我們清醒地認識到，當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，
消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解。但更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性
強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。比如，我們有顯著的制度優勢；有超大規
模市場優勢，新型消費潛力加快釋放；有產業體系配套完整的優勢，製造業規模連續１５年居世
界首位。中國經濟的巨輪，從來都是在劈波斬浪中揚帆遠航的。只要我們正視困難、堅定信心，
貫徹落實好黨中央決策部署，中國經濟高質量發展就一定能不斷邁上新台階。
　
　　劉結一指出，２０２４年，全年國內生產總值超過１３４萬億元人民幣，增速達到５％，在
世界主要經濟體中名列前茅。新產業新業態競相湧現，智能製造、智能產品日新月異。綠色生產
力蓬勃發展，風電、光伏、新能源汽車領跑世界。春節期間消費市場需求旺盛，家電和音像器材
熱銷，同比增長１６６﹒４％，旅遊業增收３７﹒５％。中國經濟正沿著高質量發展的航道穩健
前行。

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