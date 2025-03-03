【兩會在即】劉結一談新質生產力：工業機器人裝機量佔全球過半

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。



新質生產力在２０２４年全國兩會上被首次寫入政府工作報告，並被列入十大工作內容之一

。大會新聞發言人劉結一表示，過去一年中國新質生產力收效顯著。一系列科技成果接連亮相，

一項項「黑科技」閃亮登場。傳統產業追「智」逐「綠」，智能裝備快速普及。全球１８９家「

燈塔工廠」中，中國佔７９家，其中近半數來自鋼鐵、食品等傳統產業。新興產業方興未艾，未

來產業布局蓄勢。人形機器人上「春晚」扭秧歌，無人機飛夜空放「賽博煙花」，人工智能開源

大模型引發世界熱議。規上高技術製造業增加值增長８﹒９％，工業機器人裝機量佔全球過半。



劉結一表示，大力推動新質生產力發展是全國政協議政建言重要著力點。聚焦數據要素市場

、人工智能應用等主題深度協商座談，分析促進新質生產力發展的途徑和體制機制保障，提出針

對性、前瞻性對策建議，得到主管部門重視和採納。政協委員中的名家、大家、專家舉辦８場「

委員科學講堂」，面向公眾講授通用人工智能、納米科技前沿與產業化等科普知識，營造推進新

質生產力的科學氛圍。

