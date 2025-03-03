  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯
AH股新聞

03/03/2025 15:58

【兩會在即】劉結一：去年中國入境遊客增長１５０％，創歷史新高

　　《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在
人民大會堂舉行。
　
　　今年，中國迎來「申遺」成功後首個春節。大會新聞發言人劉結一表示，首個「非遺版」春
節長假，電影票房、觀影人次雙雙破紀錄。傳統文化與高新科技跨界融合，爆款疊出。過境免簽
政策帶火「中國遊」，入境遊客同比增長１５０％，創下歷史新高。「打卡」中國年俗成為時尚
，住民宿、穿漢服、逛廟會、吃餃子，沉浸式感受中國文化。春節「申遺」成功後，中國列入聯
合國教科文組織非物質文化遺產項目達到４４個，居世界之首，展示出中華優秀傳統文化的巨大
魅力。
　
　　劉結一表示，人民政協植根於中華優秀傳統文化，一直為推動中華優秀傳統文化創造性轉化
、創新性發展積極作為，為文化強國建設廣集良策、廣聚共識。去年，政協委員赴山東、山西、
河南等地，深入博物館、文化古跡、古城街區、研究機構、高校院所開展專題調研，與一線文博
工作者座談交流，詳細了解中華文明探源工程等重要項目的進展情況，提出建議，讓文化的底蘊
煥發出新時代的精神等。

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

蓄勢待發的中國創新周期

03/03/2025 12:45

大國博弈

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處