【兩會在即】劉結一：去年中國入境遊客增長１５０％，創歷史新高

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。



今年，中國迎來「申遺」成功後首個春節。大會新聞發言人劉結一表示，首個「非遺版」春

節長假，電影票房、觀影人次雙雙破紀錄。傳統文化與高新科技跨界融合，爆款疊出。過境免簽

政策帶火「中國遊」，入境遊客同比增長１５０％，創下歷史新高。「打卡」中國年俗成為時尚

，住民宿、穿漢服、逛廟會、吃餃子，沉浸式感受中國文化。春節「申遺」成功後，中國列入聯

合國教科文組織非物質文化遺產項目達到４４個，居世界之首，展示出中華優秀傳統文化的巨大

魅力。



劉結一表示，人民政協植根於中華優秀傳統文化，一直為推動中華優秀傳統文化創造性轉化

、創新性發展積極作為，為文化強國建設廣集良策、廣聚共識。去年，政協委員赴山東、山西、

河南等地，深入博物館、文化古跡、古城街區、研究機構、高校院所開展專題調研，與一線文博

工作者座談交流，詳細了解中華文明探源工程等重要項目的進展情況，提出建議，讓文化的底蘊

煥發出新時代的精神等。

