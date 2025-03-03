【兩會在即】劉結一：將實施更大範圍更寬領域更深層次的對外開放

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一表示，過去一年，中國繼續發揮全球經濟增長最大引擎

作用，加快建設更高水平開放型經濟新體制，繼續保持世界第一大貨物貿易國和第二大進口市場

地位，高質量共建「一帶一路」持續取得新進展，進博會等國際展會為促進世界經濟合作搭建了

廣闊平台。



劉結一稱，將持續完善高水平對外開放體制機制，穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革

，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建「一帶一路

」機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。將持續推動落實全球發展倡議，推動

經濟全球化向著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。



劉結一表示，全國政協長期致力於服務國家對外開放事業。廣大政協委員圍繞營造自貿區國

際一流營商環境、健全風險防控制度、發揮港澳在建設更高水平開放型經濟新體制中作用、推進

服務貿易創新與先行先試數據跨境流動等，提出了許多真知灼見。例如，有序放寬醫療機構外商

投資准入限制、擴大電信增值業務對外開放試點等建議，被相關部門吸收採納，轉化為具體政策

措施。

