【兩會在即】劉結一：前瞻布局發展銀髮經濟，協同破解養育痛點

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一介紹了全國政協在民生保障方面發揮的作用。



劉結一稱，中國式現代化，民生為大。「一老一幼」等民生議題是牽動億萬家庭的民之關切

，也是關乎高質量發展的「國之大者」。



２０２４年，促進人口高質量發展是協商建言的重要著力點。百餘位全國政協委員就建立健

全覆蓋全生命周期的高質量人口服務體系開展專題協商。在提高長期護理服務市場化供給、前瞻

布局發展銀髮經濟、完善政策體系建設、協同破解養育痛點等方面提出實打實的意見建議，得到

相關部門積極回應。對需要持續推進的問題跟進研究，形成專題報告，相關意見被有關部門採納

。



劉結一表示，大家關註的老有所養、幼有所育、病有所醫、弱有所扶等，同樣是廣大政協委

員的牽掛。在中小學校園，他們關切青少年心理健康，推動落實好「雙減」政策；在城鎮養老機

構，他們持續開展實地調研，從適老化改造到完善高齡老人助餐體系，以「一碗熱湯的溫度」，

讓「夕陽紅」老年友好型社會更具暖度；在邊疆衛生院，委員們研究如何讓基層群眾「家門口」

看病更有「醫」可靠，並利用專長，幫助基層醫護人員看片子、分析病例；在「完善殘疾人社會

保障製度和關愛服務體系」雙周協商座談會上，包括自身是殘障人士的與會委員，以共情之心為

進一步提高殘疾人康復、教育、托養照護、無障礙服務等建言，為不斷提高殘疾人的生活品質獻

策。



