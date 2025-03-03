【兩會在即】劉結一：去年內地旅客前往香港、澳門同比增長約三成

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一表示，２０２４年，我們隆重慶祝澳門回歸祖國２５周

年，橫琴粵澳深度合作區建設取得新進展。香港融入國家發展大局持續走深走實。港珠澳大橋客

流車流再創新高。深中通道、黃茅海跨海通道建成通車，大灣區跨境直通救護車已經「點對點」

運送病人。春節期間，港澳居民來內地２６０多萬人次。去年內地旅客前往香港達３４００萬人

次，前往澳門近２４５０萬人次，分別同比增長約２７％和２９％。



全國政協２３０多位港澳委員，為國家經濟社會發展和香港、澳門長期繁榮穩定積極發揮作

用。他們走訪港澳企業、社團和高校等，到內地省市調研，就發揮港澳在建設更高水平開放型經

濟新體制中的作用等議題深入交流。著眼國家重大戰略，聚焦金融貿易、科技創新、營商環境等

領域建言議政，助推港澳發揮好內地與全球市場「聯繫人」、要素「引水渠」、規則「示範區」

、經貿「連通器」等優勢，為國家高質量發展持續作出貢獻。



劉結一表示，全國政協將持續支持粵港澳大灣區建設，助力香港、澳門在融入國家發展大局

中實現自身更好發展。

