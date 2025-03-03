《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒２３％，２月製造業ＰＭＩ恢復擴張

《經濟通通訊社３日專訊》國家統計局公布，２月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回升

至５０﹒２％，重返擴張區間，優於市場預期，並為３個月高位。滬深股市今早齊齊高開，滬綜

指高開０﹒２３％，報３３２８﹒４點，深成指高開０﹒２９％，創業板指高開０﹒３％，盤初

軟件股及有色金屬造好。



另外，２月綜合ＰＭＩ產出指數回升至５１﹒１，按月上升１個百分點；非製造業商務活動

指數為５０﹒４，比上月上升０﹒２個百分點。三大指數均位於擴張區間，表明中國經濟景氣水

平總體有所回升。



內地多家官媒頭版引述《新華社》有關國家主席習近平對民營經濟看法的文章，稱其一貫支

持民營企業。文章說，習近平總書記對民營經濟、民營企業的關心支持由來已久，並且也曾在民

營經濟比較發達的地區任職。上個月，習近平出席民營企業座談會，和企業負責人代表交流。人

民銀行、全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局２月２８日聯合召開金融支持民

營企業高質量發展座談會。會議強調，推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業融資難、

融資貴問題，共同營造更優的民營企業發展環境。會上，人行行長潘功勝透露，只要中國的通貨

膨脹壓力不大，將確保民企融資成本在今後比較長的時間中保持在較低水平。上交所副總經理苑

多然表示，下一步將推動更多優質民營科技型企業在科創板發行上市。工行董事長廖林表示，計

劃未來３年為民企提供投融資不低於６萬億元（人民幣．下同）。



人行今日進行９７０億元７天期逆回購，公開市場今日有２９２５億元逆回購到期，即今日

淨回籠１９５５億元。（ｒｙ）

