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AH股新聞

03/03/2025 11:32

《Ａ股行情》官方財新ＰＭＩ均優，滬指半日升０﹒３％固態電池漲

　　《經濟通通訊社３日專訊》受春節假期後復工推動，２月中國官方及財新製造業ＰＭＩ均優
於預期，今早公布的財新製造業錄得５０﹒８，優於預期的５０﹒３，為近三個月來高點。國家
統計局公布的２月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒２，反彈１﹒１個百分點，重回擴張區間。
　
　　滬綜指上周五（２月２８日）收低，今早震盪反彈，上午收升０﹒３４％，報
３３３２﹒２７點，深成指升１﹒０８％，創業板漲２﹒１２％。滬深兩市半日成交額
１０６３５億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量６４１億元或５﹒７％。個股升多
跌少，兩市近３８００個股上漲。
　
　　市場熱點集中在新能源方向，固態電池領漲大市，半日升超５％，領湃科技
（深：３００５３０）、東方鋯業（深：００２１６７）及華豐股份（滬：６０５１００）等多
股漲停，寧德時代（深：３００７５０）上午收升４﹒８％。另外，可控核聚變概念上午漲超
４％，電氣設備板塊升２﹒８％，鋰礦鋰電指數亦升逾３％。
　
　　中國電動汽車百人會相關負責人日前在北京表示，在新能源汽車領域，預計到２０２７年全
固態電池開始裝車，預計到２０３０年可以實現量產化應用。中國電動汽車百人會表示，相比較
當下新能源汽車普遍採用的鋰離子電池，固態電池具有安全性更高、能量密度更高、使用壽命更
長、充電速度更快等優勢。
　
　　中信証券研報表示，２０２４年以來，頭部電池廠、整車廠以及專家學者對全固態電池的裝
車節奏預期逐步收斂，即２０２７年小批量╱示範性上車，２０３０年大規模量產，裝車節點明
確，研報認為市場也將逐步凝聚共識，技術路線明晰、鋰電設備先行、鋰資源需求打開新增量。
２０２５年是半固態電池成熟產品推出並逐步放量，全固態技術路線逐步明晰並收斂的重要年份
，中信証券建議把握相關產業鏈的投資機會，包括電池、材料、設備、資源。
　
　　下跌方面，電器、食品飲料等消費股調整，半導體及銀行亦走弱，不過板塊跌幅不足１％。
（ｒｙ）

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