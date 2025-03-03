《Ａ股行情》滬綜指高開低收０﹒１％兩連跌，兩會前夕成交縮一成

《經濟通通訊社３日專訊》滬綜三大指數集體高開，收市升跌不一，滬綜指衝高回落，收跌

０﹒１２％，兩連跌，報３３１６﹒９３點；深成指則彈０﹒３６％，創業板指收漲１﹒２％。

全國兩會即將召開，投資市場略顯觀望，兩市全日成交１﹒６２萬億元（人民幣．下同），較上

個交易日縮量２４２４億元或１３％。



中美貿易紛爭持續，《環球時報》引述消息人士稱，中國政府正在就美國加徵關稅行動研究

擬定反制措施，對原產於美國的農食產品加徵關稅被列入反制措施的可能性很高。美銀研報指出

，美國再加徵１０％關稅將生效，相信是美國採取「升級以求降級」手段以提高談判籌碼，但關

稅威脅不太可能改變對兩會的預期。



「中國不會改變去年１２月中央經濟工作會議上制定的宏觀政策軌跡，特別是不會修改全國

人大會議上宣布的增長目標或財政赤字。」美銀證券大中華區首席經濟學家喬虹在報告中稱。儘

管美方加稅幅度並非太出乎意料，但時間上比美銀和市場預期的要早得多，可能令中國的出口壓

力加劇，中國經濟增長預估也面臨下行風險。美銀預計中國將採取另一套報復措施，但不會立即

引發雙邊貿易戰的升級。



盤面上，半導體走弱，全日跌１﹒３％；白酒、電器及食品等消費股亦走弱，佳禾食品

（滬：６０５３００）、好想你（深：００２５８２）股價跌停。同時，算力概念股持續調整，

杭鋼股份（滬：６００１２６）、美格智能（深：００２８８１）等跌停。



上漲方面，固態電池全天強勢，收升４﹒４％，德爾股份（深：３００４７３）及領湃科技

（深：３００５３０）升停。可控核聚變概念亦收高３﹒４％，根據中核集團消息，中國計劃

２０５０年前後將可控核聚變技術應用於商業化發電。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８８８﹒４７ －０﹒０４

上證指數 ３３１６﹒９３ －０﹒１２ ６４３９﹒８１

深證成指 １０６４９﹒５９ ＋０﹒３６ ９８０６﹒９６

創業板指 ２１９６﹒５２ ＋１﹒２０

科創５０ １０６２﹒３５ －１﹒５２

Ｂ股指數 ２６２﹒５５ ＋０﹒７６ １﹒８４

深證Ｂ指 １２１１﹒３３ ＋０﹒９９ ０﹒６２

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