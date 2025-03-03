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AH股新聞

03/03/2025 15:05

《Ａ股行情》滬綜指高開低收０﹒１％兩連跌，兩會前夕成交縮一成

　　《經濟通通訊社３日專訊》滬綜三大指數集體高開，收市升跌不一，滬綜指衝高回落，收跌
０﹒１２％，兩連跌，報３３１６﹒９３點；深成指則彈０﹒３６％，創業板指收漲１﹒２％。
全國兩會即將召開，投資市場略顯觀望，兩市全日成交１﹒６２萬億元（人民幣．下同），較上
個交易日縮量２４２４億元或１３％。
　
　　中美貿易紛爭持續，《環球時報》引述消息人士稱，中國政府正在就美國加徵關稅行動研究
擬定反制措施，對原產於美國的農食產品加徵關稅被列入反制措施的可能性很高。美銀研報指出
，美國再加徵１０％關稅將生效，相信是美國採取「升級以求降級」手段以提高談判籌碼，但關
稅威脅不太可能改變對兩會的預期。
　
　　「中國不會改變去年１２月中央經濟工作會議上制定的宏觀政策軌跡，特別是不會修改全國
人大會議上宣布的增長目標或財政赤字。」美銀證券大中華區首席經濟學家喬虹在報告中稱。儘
管美方加稅幅度並非太出乎意料，但時間上比美銀和市場預期的要早得多，可能令中國的出口壓
力加劇，中國經濟增長預估也面臨下行風險。美銀預計中國將採取另一套報復措施，但不會立即
引發雙邊貿易戰的升級。
　
　　盤面上，半導體走弱，全日跌１﹒３％；白酒、電器及食品等消費股亦走弱，佳禾食品
（滬：６０５３００）、好想你（深：００２５８２）股價跌停。同時，算力概念股持續調整，
杭鋼股份（滬：６００１２６）、美格智能（深：００２８８１）等跌停。
　
　　上漲方面，固態電池全天強勢，收升４﹒４％，德爾股份（深：３００４７３）及領湃科技
（深：３００５３０）升停。可控核聚變概念亦收高３﹒４％，根據中核集團消息，中國計劃
２０５０年前後將可控核聚變技術應用於商業化發電。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８８８﹒４７　　－０﹒０４　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３１６﹒９３　　－０﹒１２　　　　６４３９﹒８１　　
　　深證成指　　１０６４９﹒５９　＋０﹒３６　　　　９８０６﹒９６　　
　　創業板指　　２１９６﹒５２　　＋１﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０６２﹒３５　　－１﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６２﹒５５　　＋０﹒７６　　　　　１﹒８４　　　　
　　深證Ｂ指　　１２１１﹒３３　　＋０﹒９９　　　　　０﹒６２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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