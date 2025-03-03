《海納智見－荀玉根》積極財政：多少總量？哪些方向？兩會系列１

《海納智見》全國兩會召開在即，２０２５年《政府工作報告》備受關注，報告不僅會回顧

過去一年工作，也會指明新一年政策的落實方向。我們將對兩會可能涉及的政策方向進行前瞻系

列研究。本篇報告是第一篇，對中國財政政策的力度和方向進行前瞻研究。展望２０２５年，我

們認為，財政或更加給力，節奏有望前置，但是不會強刺激。今年預算赤字、專項債、特別國債

的合計資金或同比多增２萬億元左右，中央財政的舉債規模或明顯提升。不過，財政政策也會留

足空間，應對未來的經濟波動。



２０２５年預算赤字、專項債、特別國債合計資金或同比多增２萬億元（人民幣．下同）左

右。在１２萬億元的化債計劃繼續執行之外，２０２５年財政加碼或聚焦三條主線：第一，預算

內赤字率或邊際調升，有望升至４％附近。第二，新增專項債規模或邊際擴大，預計從２０２４

年的３﹒９萬億元增至４﹒５萬億元附近。需要提醒的是，２０２４年新增專項債中約８０００

億元用於化債，預計今年的這部分資金規模或與去年大體相當。超長期特別國債大概率繼續發行

，規模可能從２０２４年的１萬億元追加至２萬億附近，除了用於「兩新」、「兩重」領域，也

可能部分用於補充銀行資本金。



２０２５年財政節奏有望前置，但也會留足政策空間。一方面，中央財政已預下達２０２５

年消費品以舊換新資金。另一方面，２０２５年１－２月的專項債規模相比去年同期高增，全年

有望早發早用。但需要關注的是，財政或梯次推出政策「後手」。也就是說，如果今年下半年穩

增長仍有壓力，不排除進一步臨時提升財政力度的可能，比如通過增發國債來穩增長。



２０２５年增量財政方向：穩地產，擴內需，強科創。我們認為，２０２５年財政對社保就

業等民生項目會保持應有的力度，化債會按照去年既定的部署執行。而增量財政資金的投向還需

要關注三條主線：年內或增強對「兩新兩重」的投入；短期托底地產的力度或有所提高；長期對

科創的支持或穩中有升。其中，「兩新」政策或向數碼產品擴圍，「兩重」政策關注對城市更新

、水利項目的推進。我們預計超長期特別國債規模對「兩新」的支持或從去年的３０００億元增

至５０００億元左右，對「兩重」的支持或從去年的７０００億元增至９０００億元左右。此外

，專項債的使用拓展有兩條線索：一是，房地產相關的「兩個領域」，即土地儲備和收購存量商

品房用作保障性住房。二是，對科創產業的基礎設施建設可能邊際傾斜。



為了提高財政資金使用效益，２０２５年零基預算改革或將提速。我們認為，零基預算提速

將緩解地方財政的收支壓力，騰出財力聚焦於高品質發展，比如增強對重大戰略任務和基本民生

的財力保障等。



風險提示：對數據理解不到位、政策不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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