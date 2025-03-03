《Ａ股焦點》ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱利潤率５４５％，滬深概念股活躍

《經濟通通訊社３日專訊》滬深ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念早盤持續活躍，賽意信息

（深：３００６８７）、旋極信息（深：３００３２４）、用友網絡（滬：６００５８８）漲停

，梅安森（深：３００２７５）漲１４％，致遠互聯（滬：６８８３６９）彈１２﹒８％，鼎捷

數智（深：３００３７８）及嘉和美康（滬：６８８２４６）升約一成，漢得信息

（深：３００１７０）揚８﹒８％。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ星期六（３月１日）再拋震撼彈，宣布線上服務的「成本利潤率」高達

５４５％，但提到上述利潤是根據「理論收入」計算。據《ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３╱Ｒ１推理

系統概覽》技術介紹，假定 ＧＰＵ租賃成本為２美元╱小時，每天的總成本為近８﹒７１萬美

元；如果所有ｔｏｋｅｎｓ全部按照ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１的定價計算，理論上一天的總收入

為約５６﹒２萬美元，成本利潤率５４５％。



儘管利潤率高，潞晨科技最新宣布停止提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ ＡＰＩ服務，潞晨科技

ＣＥＯ尤洋近日發文稱「用戶越多，服務成本越高，虧損越多。」不過有關言論其後刪除，尤洋

發文致歉稱：「說了一些讓人誤解ＤｅｅｐＳｅｅｋ ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ團隊的話

。ＤｅｅｐＳｅｅｋ ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ團隊技術一流並給開源社區做出巨大貢獻

。本人誠摯道歉，已經刪除不當表述，感謝大家提醒！」（ｒｙ）

