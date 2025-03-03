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AH股新聞

03/03/2025 10:08

《Ａ股焦點》ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱利潤率５４５％，滬深概念股活躍

　　《經濟通通訊社３日專訊》滬深ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念早盤持續活躍，賽意信息
（深：３００６８７）、旋極信息（深：３００３２４）、用友網絡（滬：６００５８８）漲停
，梅安森（深：３００２７５）漲１４％，致遠互聯（滬：６８８３６９）彈１２﹒８％，鼎捷
數智（深：３００３７８）及嘉和美康（滬：６８８２４６）升約一成，漢得信息
（深：３００１７０）揚８﹒８％。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ星期六（３月１日）再拋震撼彈，宣布線上服務的「成本利潤率」高達
５４５％，但提到上述利潤是根據「理論收入」計算。據《ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３╱Ｒ１推理
系統概覽》技術介紹，假定　ＧＰＵ租賃成本為２美元╱小時，每天的總成本為近８﹒７１萬美
元；如果所有ｔｏｋｅｎｓ全部按照ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｒ１的定價計算，理論上一天的總收入
為約５６﹒２萬美元，成本利潤率５４５％。
　
　　儘管利潤率高，潞晨科技最新宣布停止提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ　ＡＰＩ服務，潞晨科技
ＣＥＯ尤洋近日發文稱「用戶越多，服務成本越高，虧損越多。」不過有關言論其後刪除，尤洋
發文致歉稱：「說了一些讓人誤解ＤｅｅｐＳｅｅｋ　ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ團隊的話
。ＤｅｅｐＳｅｅｋ　ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ團隊技術一流並給開源社區做出巨大貢獻
。本人誠摯道歉，已經刪除不當表述，感謝大家提醒！」（ｒｙ）

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