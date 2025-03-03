《大灣區》深圳發布前海行動方案，深化深港私募通和赴港上市機制

《經濟通通訊社３日專訊》深圳市地方金融管理局、中國人民銀行深圳市分行、國家金融監

督管理總局深圳監管局、中國證券監督管理委員會深圳監管局《關於支持前海金融高質量發展的

行動方案（２０２５－２０２６）》（下稱「行動方案」）近日正式發布，明確將進一步支持前

海建立健全以擴大金融業高水平開放、人民幣國際化為重點的政策體系，深化與香港金融規則銜

接機制對接，促進深港金融服務業的開放與聯通。



＊支持前海率先試點深港雙總部企業通＊



行動方案提出，深化深港私募通和赴港上市機制，支持前海探索優化合格境內投資者境外投

資（ＱＤＩＥ）試點業務，用好香港新特專科技公司上市機制（１８Ｃ），依法合規培育輔導優

質企業赴港上市。促進深港金融數據跨境流動，在前海先行示範深港徵信通，有序推進數字人民

幣跨境試點。支持在前海率先試點深港雙總部企業通。支持前海符合條件的證券公司依法參與「

跨境理財通」業務試點，在依法合規前提下，探索利用深港數據跨境流動便利居民開戶投資。



行動方案又提出，支持前海在承接國家新一輪金融改革開放試點、當好完善准入前國民待遇

加負面清單管理模式的試驗田等方面進行探索研究，在人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域

先行先試；擴大銀行、證券、保險業開放；推動符合條件的銀行參與前海自由貿易帳戶（ＦＴ帳

戶）試點，優化跨境融資、併購、債券等各類本外幣一體化的跨境金融服務。



行動方案並提出，強化跨境人民幣業務創新試驗區功能，打造企業出海生態式金融服務體系

。在前海建設企業「走出去」金融服務中心，聯合香港服務企業在共建「一帶一路」投資布局，

提供帳戶體系、投貸基金、資金回流、出海併購一站式鏈條式金融服務。深化跨國企業本外幣一

體化資金池試點，便利企業統籌境內外資金劃轉和使用，推動在前海落地跨國企業財資中心試點

。鼓勵保險機構圍繞進出口重點環節創新保險產品，大力發展海外投資險等。



＊支持港資外資金融機構展業興業＊



行動方案同時提出，做優全要素金融生態，支持港資外資金融機構展業興業。此外，支持前

海培育以服務新質生產力為導向的金融業態，助力深圳加快建設具有全球重要影響力的產業金融

中心。加快推進「金融支持前海３０條」政策擴面增量。加快建設一流區域性股權市場，發揮深

圳前海股交中心企業培育主體作用。支持金融機構在數字金融領域生態化發展，推進人工智能在

金融領域應用。支持保險公司圍繞低空經濟、無人機、智能駕駛等重點產業，創新科技保險產品

等。（ｓｌ）

