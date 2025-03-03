  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

03/03/2025 10:01

《大灣區》深圳發布前海行動方案，深化深港私募通和赴港上市機制

　　《經濟通通訊社３日專訊》深圳市地方金融管理局、中國人民銀行深圳市分行、國家金融監
督管理總局深圳監管局、中國證券監督管理委員會深圳監管局《關於支持前海金融高質量發展的
行動方案（２０２５－２０２６）》（下稱「行動方案」）近日正式發布，明確將進一步支持前
海建立健全以擴大金融業高水平開放、人民幣國際化為重點的政策體系，深化與香港金融規則銜
接機制對接，促進深港金融服務業的開放與聯通。
　
＊支持前海率先試點深港雙總部企業通＊
　
　　行動方案提出，深化深港私募通和赴港上市機制，支持前海探索優化合格境內投資者境外投
資（ＱＤＩＥ）試點業務，用好香港新特專科技公司上市機制（１８Ｃ），依法合規培育輔導優
質企業赴港上市。促進深港金融數據跨境流動，在前海先行示範深港徵信通，有序推進數字人民
幣跨境試點。支持在前海率先試點深港雙總部企業通。支持前海符合條件的證券公司依法參與「
跨境理財通」業務試點，在依法合規前提下，探索利用深港數據跨境流動便利居民開戶投資。
　
　　行動方案又提出，支持前海在承接國家新一輪金融改革開放試點、當好完善准入前國民待遇
加負面清單管理模式的試驗田等方面進行探索研究，在人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域
先行先試；擴大銀行、證券、保險業開放；推動符合條件的銀行參與前海自由貿易帳戶（ＦＴ帳
戶）試點，優化跨境融資、併購、債券等各類本外幣一體化的跨境金融服務。　　
　
　　行動方案並提出，強化跨境人民幣業務創新試驗區功能，打造企業出海生態式金融服務體系
。在前海建設企業「走出去」金融服務中心，聯合香港服務企業在共建「一帶一路」投資布局，
提供帳戶體系、投貸基金、資金回流、出海併購一站式鏈條式金融服務。深化跨國企業本外幣一
體化資金池試點，便利企業統籌境內外資金劃轉和使用，推動在前海落地跨國企業財資中心試點
。鼓勵保險機構圍繞進出口重點環節創新保險產品，大力發展海外投資險等。
　
＊支持港資外資金融機構展業興業＊
　
　　行動方案同時提出，做優全要素金融生態，支持港資外資金融機構展業興業。此外，支持前
海培育以服務新質生產力為導向的金融業態，助力深圳加快建設具有全球重要影響力的產業金融
中心。加快推進「金融支持前海３０條」政策擴面增量。加快建設一流區域性股權市場，發揮深
圳前海股交中心企業培育主體作用。支持金融機構在數字金融領域生態化發展，推進人工智能在
金融領域應用。支持保險公司圍繞低空經濟、無人機、智能駕駛等重點產業，創新科技保險產品
等。（ｓｌ）

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更...

28/02/2025 10:07

2025-26年度財政預算案

俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

28/02/2025 08:04

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處