【ＡＩ】騰訊元寶發布電腦版，分析指欲復刻Ａｐｐ端的勝利

《經濟通通訊社３日專訊》內地ＡＩ應用戰似乎燃燒到ＰＣ端（電腦端），騰訊旗下ＡＩ助

手騰訊元寶３月１日正式發布電腦版，支持Ｗｉｎｄｏｗｓ和ｍａｃＯＳ系統。而在此前一周的

２月２２日，騰訊元寶在中國區蘋果應用商店免費Ａｐｐ下載排行榜猛地躍升１００多名，超越

豆包，排名第二，僅次於ＤｅｅｐＳｅｅｋ。



據介紹，騰訊元寶電腦版面向工作和學習場景打造，旨在幫助用戶減輕負擔、提升效率，其

擁有與手機端、網頁端相同的智能對話能力，能通過ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１滿血版和推理模型

混元Ｔ１進行深度思考，並且通過ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３和騰訊混元Ｔｕｒｂｏ Ｓ快速獲得

答案，此後還將完整上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ讀圖能力。



《上海證券報》分析，ＰＣ端在移動互聯網時代不受重視，應用數量不及移動端豐富已是常

態，因此大模型發展初期各企業對壘的主戰場多為Ａｐｐ、小程序與網頁版。不過，不能忽視的

是，近年來手機出貨量及應用數量均呈下滑趨勢，與此同時，２０２４年ＰＣ出貨量始終保持穩

定，且月活用戶高達５億。據《ＡＩ ＰＣ產業（中國）白皮書》預測，到２０２７年，ＡＩ

ＰＣ在中國ＰＣ市場中的新機裝配比例將達到８５％，成為市場主流。



＊騰訊擬搶佔ＰＣ市場＊



報道認為，騰訊似乎並不想錯過ＰＣ端這一正在恢復活力的廣袤市場。去年５月，騰訊應用

寶就宣布了與Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｓｔｏｒｅ達成合作。當時騰訊公司副總裁林松濤表示，

ＰＣ市場的巨大空間和內容供給不足形成了鮮明的對比，ＰＣ與移動生態融合已成為必然趨勢。



不過，業內人士指出，字節跳動旗下的豆包、百度旗下的文小言，以及月之暗面的Ｋｉｍｉ

等ＡＩ大模型在電腦端布局已久，用戶基礎相對穩固，騰訊元寶想復刻在蘋果商店的勝利並不容

易。然而，騰訊元寶具備的ＤｅｅｐＳｅｅｋ的強大推理能力、微信生態的獨家內容和微信龐大

的流量，都是不少頭部大模型應用暫不具備的。這些既成為騰訊元寶的攻堅利器，也是其深邃的

護城河。（ｓｌ）

