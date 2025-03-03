  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

03/03/2025 10:34

《神州債市》內地１月發債５萬億，外資託管餘額４﹒２萬億

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國人民銀行近日公布２０２５年１月金融市場運行情況。１月
，債券市場共發行各類債券５１０２７﹒５億元（人民幣．下同），其中，國債發行
１０１８５﹒０億元，地方政府債券發行５５７５﹒７億元，金融債券發行７０４２﹒１億元，
公司信用類債券發行１２７９１﹒７億元，信貸資產支持證券發行２７﹒３億元，同業存單發行
１５１４７﹒８億元。
　
　　截至１月末，債券市場託管餘額１７８﹒２萬億元。其中，銀行間市場託管餘額１５６﹒９
萬億元，交易所市場託管餘額２１﹒３萬億元。分券種來看，國債託管餘額３４﹒１萬億元，地
方政府債券託管餘額４７﹒８萬億元，金融債券託管餘額４１﹒１萬億元，公司信用類債券託管
餘額３３﹒３萬億元，信貸資產支持證券託管餘額１﹒１萬億元，同業存單託管餘額１９﹒６萬
億元。商業銀行櫃台債券託管餘額１４７４﹒４億元。
　
　　截至１月末，境外機構在中國債券市場的託管餘額４﹒２萬億元，佔中國債券市場託管餘額
的比重為２﹒３％。其中，境外機構在銀行間債券市場的債券託管餘額４﹒１萬億元；分券種看
，境外機構持有國債２﹒０萬億元、佔比４８﹒８％，同業存單１﹒１萬億元、佔比２５﹒８％
，政策性銀行債券０﹒９萬億元、佔比２０﹒８％。（ｓｌ）

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

28/02/2025 08:04

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處