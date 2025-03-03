《神州債市》內地１月發債５萬億，外資託管餘額４﹒２萬億

《經濟通通訊社３日專訊》中國人民銀行近日公布２０２５年１月金融市場運行情況。１月

，債券市場共發行各類債券５１０２７﹒５億元（人民幣．下同），其中，國債發行

１０１８５﹒０億元，地方政府債券發行５５７５﹒７億元，金融債券發行７０４２﹒１億元，

公司信用類債券發行１２７９１﹒７億元，信貸資產支持證券發行２７﹒３億元，同業存單發行

１５１４７﹒８億元。



截至１月末，債券市場託管餘額１７８﹒２萬億元。其中，銀行間市場託管餘額１５６﹒９

萬億元，交易所市場託管餘額２１﹒３萬億元。分券種來看，國債託管餘額３４﹒１萬億元，地

方政府債券託管餘額４７﹒８萬億元，金融債券託管餘額４１﹒１萬億元，公司信用類債券託管

餘額３３﹒３萬億元，信貸資產支持證券託管餘額１﹒１萬億元，同業存單託管餘額１９﹒６萬

億元。商業銀行櫃台債券託管餘額１４７４﹒４億元。



截至１月末，境外機構在中國債券市場的託管餘額４﹒２萬億元，佔中國債券市場託管餘額

的比重為２﹒３％。其中，境外機構在銀行間債券市場的債券託管餘額４﹒１萬億元；分券種看

，境外機構持有國債２﹒０萬億元、佔比４８﹒８％，同業存單１﹒１萬億元、佔比２５﹒８％

，政策性銀行債券０﹒９萬億元、佔比２０﹒８％。（ｓｌ）

