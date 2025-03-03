【ＡＩ】榮耀：未來５年投入１００億美元與夥伴共建ＡＩ設備生態

《經濟通通訊社３日專訊》榮耀新任ＣＥＯ李健昨晚在２０２５年世界移動通信大會

（ＭＷＣ）上宣布榮耀全新人工智能（ＡＩ）戰略計劃「阿爾法戰略」，稱將從智能手機製造商

向全球ＡＩ終端生態公司全面轉型，未來５年榮耀將投入１００億美元，與全球合作夥伴共建

ＡＩ設備生態。



據介紹，該戰略分為三個階段，從智能手機，智能生態系統，再到智能世界。第一階段針對

終端設備本身的ＡＩ技術創新，第二階段強調與行業合作建立生態，第三階段為ＡＧＩ（通用人

工智能）時代有關人類文明新範式的建造。



同場榮耀產品線總裁方飛表示，２０２５年是ＡＩ Ａｇｅｎｔ，榮耀將要全面擁抱這個時

代。對此，榮耀推出了基於ＧＵＩ（圖形用戶界面）打造的ＡＩ Ａｇｅｎｔ，能夠利用其他應

用中的上下文信息幫助用戶完成任務，例如，用戶通過該功能預訂餐廳，系統會自動查看日曆安

排，考慮現有預約和交通情況來決定用餐時間。



此外，榮耀推出「ＡＩ影像」技術（ＡｉＭＡＧＥ）提升圖像質量，並即將推出人工智能深

度偽造檢測功能，以及一項新的跨安卓和ｉＯＳ設備的文件共享功能。（ｓｌ）

