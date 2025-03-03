  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

03/03/2025 11:24

【ＡＩ】榮耀：未來５年投入１００億美元與夥伴共建ＡＩ設備生態

　　《經濟通通訊社３日專訊》榮耀新任ＣＥＯ李健昨晚在２０２５年世界移動通信大會
（ＭＷＣ）上宣布榮耀全新人工智能（ＡＩ）戰略計劃「阿爾法戰略」，稱將從智能手機製造商
向全球ＡＩ終端生態公司全面轉型，未來５年榮耀將投入１００億美元，與全球合作夥伴共建
ＡＩ設備生態。
　
　　據介紹，該戰略分為三個階段，從智能手機，智能生態系統，再到智能世界。第一階段針對
終端設備本身的ＡＩ技術創新，第二階段強調與行業合作建立生態，第三階段為ＡＧＩ（通用人
工智能）時代有關人類文明新範式的建造。
　
　　同場榮耀產品線總裁方飛表示，２０２５年是ＡＩ　Ａｇｅｎｔ，榮耀將要全面擁抱這個時
代。對此，榮耀推出了基於ＧＵＩ（圖形用戶界面）打造的ＡＩ　Ａｇｅｎｔ，能夠利用其他應
用中的上下文信息幫助用戶完成任務，例如，用戶通過該功能預訂餐廳，系統會自動查看日曆安
排，考慮現有預約和交通情況來決定用餐時間。
　
　　此外，榮耀推出「ＡＩ影像」技術（ＡｉＭＡＧＥ）提升圖像質量，並即將推出人工智能深
度偽造檢測功能，以及一項新的跨安卓和ｉＯＳ設備的文件共享功能。（ｓｌ）

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

28/02/2025 08:04

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處