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AH股新聞

03/03/2025 14:27

【兩會在即】美銀：美國加徵關稅料不會改變兩會宏觀政策

　　《經濟通通訊社３日專訊》繼２月對所有中國進口商品徵收１０％的額外關稅後，美國總統
特朗普再威脅將於３月４日對中國再加徵１０％關稅。投行美銀的最新研報表示，相信這是美國
採取「升級以求降級」手段以提高談判籌碼，預計中國可能會採取另一套報復措施，關稅威脅不
太可能改變中國對即將舉行的全國兩會（全國人大、政協會議）的預期－－與去年１２月中央經
濟工作會議相比，中國在全國人大會議上大多數政策基調料保持不變；下一個值得關注的政策事
件窗口可能是４月的政治局會議，該會議或會提出進一步的財政支持，以促進投資和消費。
　
　　美銀證券大中華區首席經濟學家喬虹在報告中稱，中國不會改變去年１２月中央經濟工作會
議上制定的宏觀政策軌跡，特別是不會修改全國人大會議上宣布的增長目標或財政赤字。美銀並
認為，儘管關稅幅度並非太出乎意料，但時間上比美銀和市場預期的要早得多，可能令中國的出
口壓力加劇，中國經濟增長預估也面臨下行風險。
　
＊美提高談判籌碼，未來數月中美談判可能性高＊
　
　　美銀預計，市場焦點將轉移到中國的回應上，特別是在３月５日開始的全國人大會議前後；
並認為美國將關稅行動提前到２０２５年第一季度可能意味著未來幾個月進行談判的可能性更高
，同時，這些舉措仍然是在談判前增加談判籌碼的策略。美銀認為，中國也明白這一點，因此不
會對這些措施做出過激反應。這意味著儘管預計中國將採取另一套報復措施，但不會立即引發雙
邊貿易戰的升級。
　
　　美銀又認為，中國也對對話持開放態度，此前特朗普對中國產品啟動第一輪１０％的關稅時
，中國採取了協調但克制的報復措施，包括對不到１０％的美國進口商品徵收１０％－１５％的
關稅（重點為能源產品），並將消費品公司列入黑名單，又對美國主要科技公司展開調查，這些
舉動顯示中國似乎正在仔細選擇潛在的報復工具，暗示著進一步談判的空間。（ｓｌ）

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