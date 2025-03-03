【聚焦數據】２月中國官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒２％，重回擴張

《經濟通通訊社３日專訊》國家統計局公布，２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回升至

５０﹒２％，比上月上升１﹒１個百分點，優於市場預期的４９﹒９％，重返擴張區間。非製造

業商務活動指數為５０﹒４％，比上月上升０﹒２個百分點；綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒１％

，比上月上升１個百分點。三大指數均位於擴張區間，中國經濟景氣水平總體有所回升。



＊節後企業陸續復工復產，生產經營活動加快＊



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，２月份隨著春節後企業陸續復

工復產，生產經營活動加快，製造業採購經理指數明顯回升。



產需指數雙雙回升。生產指數和新訂單指數分別為５２﹒５％和５１﹒１％，比上月上升

２﹒７和１﹒９個百分點，均升至擴張區間。紡織服裝服飾、石油煤炭及其他燃料加工等行業兩

個指數均低於臨界點，行業供需偏弱。企業採購意願增強，採購量指數為５２﹒１％，比上月上

升２﹒９個百分點。



大型企業ＰＭＩ重回擴張區間。春節後大型企業復工復產進度較快，景氣水平明顯回升，大

型企業ＰＭＩ為５２﹒５％，比上月上升２﹒６個百分點。中小型企業節後生產經營活動恢復相

對滯後，景氣水平有所回落，中、小型企業ＰＭＩ分別為４９﹒２％ 和４６﹒３％，比上月下

降０﹒３和０﹒２個百分點。



＊零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數回落較為明顯＊



趙慶河指出，２月份，服務業商務活動指數位於臨界點。服務業商務活動指數為５０﹒０％

，比上月下降０﹒３個百分點。受節前集中採買，節後假日效應消退等因素影響，與居民消費相

關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數回落較為明顯。



建築業商務活動指數明顯回升。隨著春節過後部分地區天氣轉暖、投資項目陸續動工、企業

逐步開工復產，建築業商務活動指數升至擴張區間，為５２﹒７％，比上月上升３﹒４個百分點

，其中土木工程建築業商務活動指數為６５﹒１％，升幅較大，表明節後基礎設施項目建設施工

進度加快。（ｃｔ）

