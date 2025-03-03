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AH股新聞

03/03/2025 09:56

【聚焦數據】２月財新中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒８，創三個月高

　　《經濟通通訊社３日專訊》受春節假期後員工返崗復工的推動，２月財新中國製造業採購經
理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒８，優於預期的５０﹒３，較１月回升０﹒７個百分點，為近三個
月來高點，製造業生產經營活動擴張加速。
　
　　國家統計局近日公布的２月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒２，反彈１﹒１個百分點，重回擴張區
間。
　
＊出口止跌升至近一年高，就業收縮區間回升＊
　
　　從財新中國製造業ＰＭＩ分項數據看，２月製造業供需雙雙加快擴張步伐，生產指數和新訂
單指數均在擴張區間升至三個月來最高。國際市場需求改善，推動新出口訂單止跌回升，相應指
數升至２０２４年５月來最高。
　
　　隨著供需走強，製造業就業邊際回升，２月就業指數在收縮區間反彈至略低於臨界點位置。
調查顯示，部分企業為控制用工成本而減少用工數量，但也有一些企業為支持增產和填補此前崗
位空缺而增加用工。從三大類產品看，用工收縮主要集中在消費品類和中間品類。
　
＊庫存降至近一年低，市場信心升至三個月高＊
　
　　為滿足生產需求，廠商積極補庫存，２月採購量指數在擴張區間小幅上行，但原材料庫存更
多用於生產而非囤積，相關指數七個月來首次落入收縮區間。隨著新訂單快速湧入，生產不足以
滿足交付，產成品加快消耗，庫存指數九個月來首次降至收縮區間，且創２０２４年４月來新低

　
　　銅及部分化學品價格上漲，帶動２月製造業購進價格從上月的持平轉為上漲，不過當月購進
價格指數略低於長期均值。成本漲幅較輕，疊加市場競爭激烈，出廠價格指數已連續三個月低於
榮枯線，降幅略有收窄。
　
　　製造業企業預期持續回暖。２月生產經營預期指數在擴張區間上升，為近三個月來高點。受
訪企業反映，新產品面世、需求預期增強等因素推高市場信心。
　
＊分析：政策重點應在需求側，促進居民增加收入及消費意願＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，２月製造業供求增速加快，出口回暖，企業採購量增加，
原材料庫存穩定，物流順暢。不過就業仍有收縮，價格特別是出廠端價格仍低位徘徊。節日期間
消費呈現良好勢頭，部分行業領域技術革新亦有亮點，助力市場延續回升向好勢頭。儘管如此，
當前經濟面臨的困難和壓力依然較大，居民就業和收入不確定性增加，對於進一步擴大內需、夯
實經濟底部形成制約。３月是重要的政策窗口，支持性政策要積極回應市場期盼和社會關切，聚
焦經濟堵點難點。政策尤其要在需求側多做文章，加大逆周期調節力度，促進居民收入增加和消
費意願提升。（ｓｌ）
　

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