【ＦＯＣＵＳ】政府工作報告變與不變，小微企業牽動擴內需

【ＦＯＣＵＳ】一年一度中國政治盛會－－全國「兩會」揭幕在即，將於周三（５日）發表

的政府工作報告，因「十四五」收官之年承上啟下意義而備受矚目。ＧＤＰ、赤字率、ＣＰＩ、

新增就業等年度目標變與不變都頗耐尋味，而最大看點當屬去年排名第三的「擴大國內需求」，

勢晉級為今年頭號政府工作任務，到底如何下沉落地。



＊ＧＤＰ料維持「５％左右」，赤字率高見４％＊



地方兩會塵埃落定，３１省的２０２５年ＧＤＰ目標加權平均為５﹒３％，據此推算，中國

料連續第三年維持「５％左右」增長目標。此最大「不變」之下，另幾項關鍵指標或齊齊有變－

－赤字率料因應外部壓力加大，升至３﹒８％甚至４％歷史新高，貨幣政策字眼亦勢從「穩健」

轉為「適度寬鬆」；眼見ＣＰＩ已連續２１個月低於１％，年度目標或下調至國際通用的２％，

為本世紀初以來首次；鑒於今年高校畢業生將刷新１２２２萬新高，城鎮新增就業目標或升級至

１２５０萬人。



繼去年報告將加快發展新質生產力、深入實施科教興國戰略、著力擴大國內需求，依次列為

前三大工作任務後，今年的首要任務，勢是去年底中央經濟工作會議確定的「大力提振消費、提

高投資效益，全方位擴大國內需求」。



＊以舊換新勢加碼，勿忽視需求透支效應＊



回顧歷年政府工作報告，無一不提及「內需」，字眼從「著力」、「積極」、「增強」、「

全方位」不一而足，但過去２５年來的社會消費品零售增速，卻從雙位數高速增長節節放緩，去

年創下僅次２０２０年、２０２２年的第三低（３﹒５％），直指地產低迷、收入信心等多重拖

累。



去年中央財政安排１５００億元消費品以舊換新資金，帶動大宗耐用消費品銷售額逾１﹒３

萬億，今年料從超長期特別國債中加碼安排２０００億至３０００億元資金，推動更大規模以舊

換新計劃。不過，從消費井噴類別集中於家電、手機等耐用品，無補貼商品、餐飲等服務表現乏

善可陳，加上更長周期的需求透支效應無可避免，出台更具長期結構性影響的增收、加固安全網

等政策愈顯緊逼。



＊涉４億人就業，急需紓緩償債稅費壓力＊



其中一個切入點，即是仍未從疫情打擊中復甦的小微企業，此從官方小型企業製造業ＰＭＩ

指數逆市錄２０２２年１２月底以來最低即可見一斑。北京大學國家發展研究院的最新調查就顯

示，帶動約４億人就業的小微經營者，近半的季度收入不到２﹒５萬元，三成的現金流不夠維持

一個月。數據反映的小微企業經營困難，現金流緊張，家庭消費幾乎耗盡所有積蓄，正正是中國

內需不足的重要原因。



而無論是紓緩小微企業的經營成本、償債╱稅費壓力，還是以更高的退休金、醫療保障等築

牢安全網，來增強家庭消費信心，都涉及分配、稅收、融資等制度改革。諮詢公司榮鼎就預計，

刺激消費所需的結構性政策變化，資金成本或高達中國ＧＤＰ的３０％左右。



當特朗普對中國的殺招還未圖窮匕見之際，工作報告的基調或仍是「花錢花在刀刃上」及預

留政策空間，以應對可能的中美緊張局勢下半年迅速升級。

