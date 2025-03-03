【兩會在即】官媒：未來幾年財政赤字有提升空間，關注使用方向

《經濟通通訊社３日專訊》中國財政部主管媒體《中國財政》今日在微信公眾號發布題為《

對我國當前財政赤字問題的基本認識》、署名廈門國家會計學院副院長鄭涌的文章。文章指，從

結構看，中國中央政府槓桿率較低，尚不足３０％，未來幾年中央級財政赤字在力度上仍有空間

，但從長遠角度來看，追求財政的周期性平衡仍然是目標，否則，財政赤字的持續累積將帶來加

重財政負擔、加劇通貨膨脹風險等一系列問題。



文章並稱，對於財政狀況良好的市縣，可以適度放寬財政赤字規模的限制，但要求在中期實

現財政平衡；而對於財政運行存在問題的市縣，則必須嚴格控制或有赤字和新增隱性債務。考慮

到隱性債務和或有債務的存在，部分地方可能面臨隱性赤字財政的困境，應引起高度關注。



＊對養老設施和鼓勵生育加大財政支持力度＊



文章又指出，隨著財政對赤字依賴度的提升，意味著財政資金的成本更高，需要更加關注赤

字的使用方向和用途，進一步優化支出結構，彌補基礎設施和民生領域短板，加大對養老設施和

鼓勵生育的財政支持力度，注重基礎科研和人才培養。同時還要謹防對民間投資和市場行為產生

擠出效應，嚴格遵守市場和政府的邊界，堅持市場優先、效率優先，「財政資金要有所為、有所

不為」，避免干擾市場正常運行的規律。



中國兩會（全國人大和政協會議）召開在即，預計中國今年將經濟增速目標繼續設在「５％

左右」，通脹目標下調至「２％左右」；市場還普遍預期赤字率將提高至４％左右。《路透》去

年１２月曾引述消息報道指，中國領導層已同意２０２５年預算赤字率擬按國內生產總值

（ＧＤＰ）的４％安排，將創有記錄以來最高水平。（ｓｌ）

