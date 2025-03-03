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AH股新聞

03/03/2025 17:46

《中國要聞》公安部：去年破８２０宗民族資產解凍類詐騙涉逾百億

　　《經濟通通訊社３日專訊》公安部表示，去年全國公安機關按照公安部部署要求，深入推進
打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動，依法嚴厲打擊此類詐騙犯罪，共破獲案件８２０多
宗，打掉犯罪團夥４００多個，涉案金額１２７億元人民幣，取得明顯成效。
　
　　其中，成功打掉了「圓夢行動」、「智天金融」、「雲數貿」、「福利中國」等一大批犯罪
團夥；積極開展國際警務執法合作，先後派出工作組赴新加坡、馬來西亞等國家開展工作，成功
搗毀６個盤踞在境外的詐騙窩點，抓獲張某豪、黃某紅等幕後金主。
　
　　公安部提到，近年隨著對民族資產解凍類詐騙犯罪打擊力度不斷加大，利用Ａｐｐ實施的新
型民族資產解凍類詐騙犯罪快速增多。該類犯罪窩點往往藏匿境外，幕後金主招募人員出境組成
詐騙集團，僱傭黑產技術團隊開發詐騙Ａｐｐ，利用短視頻平台廣告引流發展下線，通過洗錢團
夥轉移贓款。
　
　　此外，詐騙團夥還打著國家機關單位的幌子虛構項目，偽造國家機關公文，通過ＡＩ軟件製
作虛假圖片或視頻進行宣傳，煽動受害人到指定地點聚集，領取所謂的「福利」，嚴重侵害人民
群眾財產安全，損害黨和政府的形象，危害社會治安穩定。
　
　　公安部有關負責人表示，公安機關將部署開展新一輪打擊整治民族資產解凍類詐騙專項行動
，保持高壓嚴打態勢，從嚴打擊懲治幕後金主和骨幹成員，集群打擊各層級代理人和黑灰產人員
，實現全鏈條、全環節打擊整治，堅決維護人民群眾財產安全和社會治安大局穩定。（ｓｌ）

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