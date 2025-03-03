【ＡＩ】深圳：重點攻關具身智能機器人核心零部件、ＡＩ芯片等

《經濟通通訊社３日專訊》深圳市科技創新局發布《深圳市具身智能機器人技術創新與產業

發展行動計劃（２０２５－２０２７年）》（下稱《行動計劃》，重點之一是引領核心技術攻堅

突破，重點支持具身智能機器人核心零部件、ＡＩ芯片、仿生靈巧手、基座及垂直領域大模型、

本體控制等關鍵核心技術攻關，以揭榜掛帥、項目經理人制、業主制等方式分階段、分批次組織

實施科技重大專項。



《行動計劃》的發展目標是到２０２７年，在機器人關鍵核心零部件、ＡＩ芯片、人工智能

與機器人融合技術、多模態感知技術、高精度運動控制技術、靈巧操作技術等方面取得突破等，

最終形成更完善的產業生態，具身智能機器人產業綜合實力達到國際領先水平。



其中提出，開展核心零部件攻關，包括攻關六維力、電子皮膚、多維觸覺感知技術，研製高

精度視、觸、力等多模態傳感器；研製高性能、高集成度的類腦視覺傳感器；研製高能量密度、

輕量化電池等。同時，加大機器人ＡＩ芯片攻關，包括研究集神經網絡處理器指令集架構、存算

一體計算架構、異構多核架構、低功耗模式及算法工具鏈於一體的新型ＡＩ芯片架構；研製機器

人端側計算芯片及模組，推進國產化替代等。



此外，構建具身智能基座及垂直領域大模型。基於世界模型及視覺－觸覺－語言－動作

（ＶＴＬＡ）等多模態輸入輸出，構建具備交互、預測與決策能力的具身智能基座大模型及其訓

練、推理技術體系，形成長序列推理（ＣＯＴ）和自主學習能力，支持跨場景任務處理；圍繞重

點應用場景，研發垂直應用大模型。（ｓｌ）



