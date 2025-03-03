《打擊貪腐》進出口銀行上海前行長王須國被雙開：違規放貸兼受賄

《經濟通通訊社３日專訊》中央紀委國家監委網站通報，中國進出口銀行上海分行原黨委書

記、行長王須國身為國有金融機構黨員領導幹部，目無黨紀國法，既想當官又想發財，將手中信

貸權異化為權錢交易的籌碼，通過虛假貿易、以借為名、收受房產等方式接受利益輸送，涉案問

題多、時間跨度長、利益輸送隱蔽，是新型和隱性腐敗問題交織的典型。王須國嚴重違反黨的政

治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，

經中國進出口銀行黨委研究，決定給予王須國開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中國進出口

銀行紀檢監察組研究，決定給予王須國開除公職處分，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題

移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



＊中紀委：貸謀私大搞權錢交易，造成巨額損失＊



經中央紀委國家監委駐中國進出口銀行紀檢監察組、福建省福州市監委聯合審查調查，王須

國喪失理想信念，背棄初心使命，落實中央決策部署打折扣、搞變通，違規發放貸款流入禁止性

領域，造成巨額損失和不良影響，與他人串供並偽造證據，對抗組織審查；無視中央八項規定精

神，違規接受宴請，違規超標準超範圍接待，收受可能影響公正執行公務的禮品及消費卡；違背

組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，不如實報告個人有關事項，違規干預人員招聘；廉潔

底線失守，借用利益關係人錢款長期不還，由貸款客戶支付應由個人支付的裝修費和房租等；違

規干預和插手企業資金借貸事項；以貸謀私大搞權錢交易，利用職務便利為企業在境內外項目的

貸款審批發放、資金拆借等事項上提供幫助，非法收受巨額財物；違規審批發放貸款，造成巨額

損失。



公開資料顯示，５６歲的王須國曾任中國建設銀行丹陽支行副行長，句容支行副行長、行長

；２００３年加入進出口銀行，相繼擔任進出口銀行南京分行公司業務處處長、行長助理，進出

口銀行江蘇省分行副行長等職；２０１６年３月起，擔任進出口銀行福建省分行黨委書記、行長

；２０２０年前後，王須國調任進出口銀行上海分行黨委書記、行長。２０２４年７月底，王須

國被通報受查。（ｓｌ）

