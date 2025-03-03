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AH股新聞

03/03/2025 15:21

《中國要聞》內地用戶投訴開通免密支付後被盜刷，蘋果：帳戶被盜

　　《經濟通通訊社３日專訊》內地近期有多名網民表示自己在蘋果手機中開通「免密支付」後
被盜刷，其微信或支付寶無故出現多筆扣費，金額從幾千元（人民幣．下同）到一萬多元不等，
資金多通過蘋果帳戶充值至手機遊戲或購買虛擬道具。內媒《環球網科技頻道》引述蘋果客服回
應稱，帳戶被盜可能因用戶點擊不明鏈接、洩露帳號密碼或遭遇釣魚攻擊，不法分子利用免密支
付機制將資金轉出，若用戶及時申請攔截，蘋果公司可提供兩次攔截機會，部分受害者已成功追
回部分款項。
　
　　據內媒《紅星新聞》報道，有受害者近日發現自己的蘋果帳戶曾在一台不屬於自己的蘋果手
機上登錄，手機號碼也綁定了一個陌生的境外號碼。該名受害者指，此前一直將微信和支付寶綁
定為手機的付款方式，並開通了免密支付，「以前我玩手機遊戲，為了充值方便就開通了」，但
他從未玩過《大話西遊２口袋版》，今次卻莫名有７筆共計４５２６元充值到了自己的蘋果帳戶
，然後在《大話西遊２口袋版》中購買了１３次遊戲道具。
　
＊蘋果客服：及時申請攔截有望找回＊
　
　　記者以受害者身份向蘋果客服查詢，對方表示，可能是用戶的蘋果帳戶被盜，不法分子利用
蘋果免密支付機制，將錢款從帳戶綁定的支付方式中轉出，若及時申請攔截有望找回。對於受害
者被盜刷的錢款大多被用於購買遊戲道具或點券，蘋果客服稱，不法分子可能用盜取的帳戶為購
買了「代充」服務的顧客充值，「就是空手套白狼」，又推測盜刷者用蘋果帳戶作為「中介」是
為了規避被跟蹤和追溯的風險。
　
　　蘋果客服介紹，根據蘋果系統的免密支付協議，用戶在下載Ａｐｐ、遊戲充值、開通平台會
員等購買虛擬產品時，無需驗證密碼便能從帳戶綁定的付款方式中扣費；蘋果手機免密支付系統
實際上會優先從蘋果帳戶餘額中扣費，若蘋果帳戶餘額不足，再從綁定的支付渠道中扣費。
（ｓｌ）

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