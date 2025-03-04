【兩會焦點】全國人大今日中午舉行新聞發布會，全國政協下午開幕

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》十四屆全國人大三次會議今天上午舉行預備

會議，選舉大會主席團和秘書長表決大會議程草案，預備會議後，大會主席團舉行第一次會議。

今日中午１２時在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作

相關問題回答中外記者提問。



＊全國政協會議今日下午３時在人民大會堂開幕＊



全國政協十四屆三次會議今日下午３時在人民大會堂開幕，開幕會上，與會全國政協委員將

審議通過政協第十四屆全國委員會第三次會議議程，聽取政協全國委員會常務委員會工作報告和

政協全國委員會常務委員會關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告。



全國政協會議將於３月１０日上午閉幕，會期６天。大會的主要議程是：聽取和審議全國政

協常委會工作報告和提案工作情況報告；列席十四屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報

告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆三次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議

、關於全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆三次會議提

案審查情況的報告。

