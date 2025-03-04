【兩會焦點】廣東證監局楊宗儒：關注支持科技創新產業創新

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》全國政協委員、廣東證監局局長楊宗儒３日

在全國政協經濟界別駐地對記者表示，今年關注加強金融人才建設、支持科技創新產業創新、更

好提升金融國際競爭力。關注養老體系建設，包括加快發展第二支柱和第三支柱。還關注提升上

市公司質量，特別是促進上市公司更好地併購重組。在併購重組稅務安排方面，希望有關政策能

夠給予大力支持。

