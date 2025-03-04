【ＡＩ】潞晨科技停用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，投資人：成本問題是關鍵

《經濟通通訊社４日專訊》國內第一波官宣棄用ＤｅｅｐＳｅｅｋ的公司出現了。潞晨科技

上周六（１日）宣布，將停止提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ ＡＰＩ服務。



對於公司為何忽然決定停止提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ ＡＰＩ服務，潞晨科技至今未對外公開

提及。不過透過潞晨科技創始人尤洋宣布暫停服務後在知乎等平台發布的大量「對於

ＤｅｅｐＳｅｅｋ成本理性分析」內容來看，成本問題是決定其放棄ＤｅｅｐＳｅｅｋ ＡＰＩ

服務提供的關鍵。



《新浪科技》引述一位潞晨科技的投資人指，通過ＤｅｅｐＳｅｅｋ提供穩定訪問服務的成

本其實並不低。理論上，單個用戶只有在訪問ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型服務的時候才會占用底層算

力，其他時候不佔用資源。但當用戶數量增多後，不同用戶訪問的時間和訪問頻率是不受控的，

這就要求ＭａａＳ服務商能夠儲備足夠的冗餘的服務資源，這部分資源在不用的時候其實就是成

本，而且往往數倍於真實使用的服務資源。



「就像我找你買了一個水龍頭，這個水龍頭我可能有的時候用的水多，有時候用水少，這是

沒法控制的，你就得準備一些冗餘的水資源，不能在高峰期，我卻沒水用了。」該投資人表示，

「當ＤｅｅｐＳｅｅｋ官方公布的成本價愈來愈低的時候，第三方ＭａａＳ廠商如果無法提供與

官方成本和性能接近或者更好的服務，能夠從中盈利的空間也隨之收窄。」



該人士指出，「不同於中小ＡＩ雲廠商，阿里雲、騰訊等大型企業，他們一方面有著更加充

實的資金和算力資源等儲備，能夠支撐得起提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ服務所帶來的短期虧損；與此

同時，他們也能夠通過ＤｅｅｐＳｅｅｋ快速的吸引並凝聚用戶，有了用戶之後可以基於此做出

更多的變現可能。」（ｌｃ）

