  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯
AH股新聞

04/03/2025 11:57

【大國博弈】美國再加１０％關稅，中國企業紛向機構諮詢因應之道

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，確定由當地時間３月４日起，對
中國進口商品再加徵１０％關稅，即累計徵收２０％關稅。據外媒報道，中國眾多企業對美國加
關稅陷恐慌，紛紛向專業機構諮詢因應之道。不少業者直言，特朗普又加徵１０％關稅意味著痛
苦加倍，本已微薄的利潤，受到更大擠壓。
　
　　據《華爾街日報》報道，在特朗普早前宣布加徵關稅當日，廈門律師崔曙在辦公室突然接到
大批客戶的電話和簡訊，內容都是急切地尋求如何因應特朗普第二度對中國商品加徵１０％關稅
。當中的客戶之一是變壓器製造商，正在將生產線從中國轉移到馬來西亞。另一家客戶是汽車零
件製造商，正考慮將生產線轉移到泰國。這兩家公司都希望能加快轉移的進程。崔曙給客戶的建
議有兩條，一是實現客戶多元化，減少對美國的依賴；二是將生產轉移到其他地方，以降低關稅
風險。
　
　　經濟學家普遍認為，提高關稅會讓美國消費者面臨商品價格上漲。鞋品及配飾品牌
Ｓｔｅｖｅ　Ｍａｄｄｅｎ執行長羅森費德（Ｅｄｗａｒｄ　Ｒｏｓｅｎｆｅｌｄ）日前在公司
線上會議表示，該公司將在今年秋季「有選擇地漲價」以抵消關稅影響，並將繼續把生產線移出
中國。今年到目前為止，Ｓｔｅｖｅ　Ｍａｄｄｅｎ進口到美國的產品有５８％來自中國，遠低
於２０２４年１１月公布的７１％。（ｌｃ）

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰04/03/2025 12:06  【聚焦人幣】野村：料中國未來數月將允人幣貶值，應對美加碼關稅

其他AH股新聞
More

04/03/2025 12:33  【ＡＩ】中國據報將發布政策鼓勵全國使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片

04/03/2025 12:26  【兩會焦點】全國人大將舉行三場記者會，涉外交經濟民生等主題

04/03/2025 12:08  【兩會焦點】全國人大會議明日上午開幕１１日下午閉幕，會期７天

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普戳破賴清德的白日夢

04/03/2025 08:00

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處