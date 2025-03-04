【大國博弈】美國再加１０％關稅，中國企業紛向機構諮詢因應之道

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，確定由當地時間３月４日起，對

中國進口商品再加徵１０％關稅，即累計徵收２０％關稅。據外媒報道，中國眾多企業對美國加

關稅陷恐慌，紛紛向專業機構諮詢因應之道。不少業者直言，特朗普又加徵１０％關稅意味著痛

苦加倍，本已微薄的利潤，受到更大擠壓。



據《華爾街日報》報道，在特朗普早前宣布加徵關稅當日，廈門律師崔曙在辦公室突然接到

大批客戶的電話和簡訊，內容都是急切地尋求如何因應特朗普第二度對中國商品加徵１０％關稅

。當中的客戶之一是變壓器製造商，正在將生產線從中國轉移到馬來西亞。另一家客戶是汽車零

件製造商，正考慮將生產線轉移到泰國。這兩家公司都希望能加快轉移的進程。崔曙給客戶的建

議有兩條，一是實現客戶多元化，減少對美國的依賴；二是將生產轉移到其他地方，以降低關稅

風險。



經濟學家普遍認為，提高關稅會讓美國消費者面臨商品價格上漲。鞋品及配飾品牌

Ｓｔｅｖｅ Ｍａｄｄｅｎ執行長羅森費德（Ｅｄｗａｒｄ Ｒｏｓｅｎｆｅｌｄ）日前在公司

線上會議表示，該公司將在今年秋季「有選擇地漲價」以抵消關稅影響，並將繼續把生產線移出

中國。今年到目前為止，Ｓｔｅｖｅ Ｍａｄｄｅｎ進口到美國的產品有５８％來自中國，遠低

於２０２４年１１月公布的７１％。（ｌｃ）

