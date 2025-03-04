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04/03/2025 15:16

【兩會焦點】全國政協會議開幕，聽取常務委員會工作報告提案情況

　　《經濟通通訊社記者丘敏華４日北京專電》全國政協十四屆三次會議今日下午３時在北京人
民大會堂開幕，習近平等黨和國家領導人出席開幕會。
　
　　開幕會上，與會全國政協委員審議通過政協第十四屆全國委員會第三次會議議程，聽取政協
全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十四屆二次會議以來提案
工作情況的報告。

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