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AH股新聞

04/03/2025 17:56

《國企紅籌》人保︰李祝用辭任副總裁、執董職位，昨日起生效

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，
李祝用因工作變動，辭去公司執行董事、副總裁、董事會風險管理與消費者權益保護委員會主任
委員、董事會關聯交易控制委員會委員、合規負責人及首席風險官職務。該辭任自昨日（３日）
起生效。（ｋｌ）
　
　

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