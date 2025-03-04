《國企紅籌》人保︰李祝用辭任副總裁、執董職位，昨日起生效

《經濟通通訊社４日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，

李祝用因工作變動，辭去公司執行董事、副總裁、董事會風險管理與消費者權益保護委員會主任

委員、董事會關聯交易控制委員會委員、合規負責人及首席風險官職務。該辭任自昨日（３日）

起生效。（ｋｌ）





